Погода в Украине усложнится: синоптик рассказала, чего ждать. Карта

Завтра, в четверг 23 апреля, атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание. В частности, ожидается сильный северо-западный ветер, местами будут фиксироваться штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Днем осадки будут колебаться от небольших до умеренных, в то же время на территории западных регионов их будет весьма мало.

Погода в Украине и Киеве на 23 апреля

По словам метеоролога, температура воздуха в четверг, 23 апреля, в течение дня температура воздуха составит +8...+11 градусов, в западных и южных областях Украины теплее, +10...+14 градусов.

В Киеве 23 апреля ночью без осадков, +3... +5 градусов, завтра днем дождь и сильный ветер, +7... +9 градусов.

"Холодная погода в Украине еще продлится вплоть до мая, поэтому теплые вещи после экстрадиции их на верхние полки шкафа снова можно держать неподалеку", – предупреждает синоптик.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В то же время по информации Укргидрометцентра, завтра по всей территории страны облачно с прояснениями, ожидается умеренный дождь.

Холоднее всего ночью будет в Луганской (0...+2 градуса) и Донецкой областях (+3...+1 градус). Теплее всего же будет на Закарпатье (+14...+16 градусов тепла) и в южных регионах (+13...+16 градусов).

Напомним, синоптики считают, что Украину ждет переменчивая погода. Они прогнозируют дожди, грозы и сильный ветер, поскольку регион накроет волна арктического холода.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

