Украину в ближайшие дни накроет волна арктического холода: синоптики предупредили об изменениях в погоде

В ближайшие дни украинцев ждет переменчивая погода. В Украине прогнозируют дожди, грозы и сильный ветер.

В то же время страну накроет волна арктического холода. К чему готовиться – рассказали начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань и "Укргидрометцентр".

Какой будет погода в ближайшие дни

В ближайшие дни активные циклоны и атмосферные фронты принесут в Украину переменчивую погоду: ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.

Также синоптики предупреждают — страну накроет новая волна арктического холода, которая повлечет ночные заморозки в большинстве регионов и может повредить будущему урожаю плодовых деревьев.

По словам Постриганя, из-за циклонов на стабильную погоду сейчас рассчитывать не стоит.

В субботу, 18 апреля, вихри над Беларусью и Турцией принесут в наш регион кратковременные дожди, а местами даже грозы. Температура ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +17.

В Поминальное воскресенье, 19 апреля, ожидается волна относительного похолодания. Вместе с усиленным ветром в Украину начнет заходить сухой арктический воздух, поэтому температура днем не поднимется выше +15 градусов, а местами пройдет небольшой дождь.

Постригань отмечает, что по предварительным расчетам, начало новой недели будет еще холоднее. Температура 20 апреля ночью останется на уровне от 2 до 7 градусов тепла, однако на почве и в низинах возможны заморозки до 3 градусов ниже нуля. Днем тоже не стоит ждать тепла — столбики термометров будут показывать от +9 до +14 градусов выше нуля.

По данным Украинского гидрометцентра, 18–20 апреля погоду в Украине будут предопределять различные по свойствам воздушные массы и атмосферные фронты.

"18 апреля поле слабо пониженного давления обусловит в большинстве областей небольшие дожди, 19 апреля атмосферный фронт будет влиять на погоду юго-восточной части, 20 апреля днем второй атмосферный фронт поступит в западные, Житомирскую и Винницкую области", — отмечают метеорологи.

На высотах на территории страны постепенно будет распространяться холодная воздушная масса.

Синоптики предупреждают о ночных заморозках в Украине, которые могут серьезно навредить раннецветущим плодовым деревьям.

Ночью 19 апреля в северной части страны, 20 апреля — в северных, восточных и большинстве центральных областей (кроме Винницкой) на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3 градусов. Поэтому в этих областях объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Ситуация будет еще серьезнее в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Здесь 20 апреля синоптики прогнозируют заморозки до -3 в воздухе. В этих регионах объявили второй (оранжевый) уровень опасности.

