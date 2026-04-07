Погиб в Донецкой области: в Винницкой области провели в последний путь старшего сержанта полиции Виталия Гарматюка. Фото

К сожалению, Украина в войне с российскими захватчиками теряет лучших своих сыновей. Так, в Винницкой области пришлось попрощаться с еще одним Героем – старшим сержантом полиции Виталием Гарматюком. Боец штурмового полка "Цунами" бригады Национальной полиции Украины "Лють" погиб в Донецкой области, во время выполнения боевого задания.

Сердце Героя перестало биться 15 марта, в Донецкой области, после попадания по позиции украинских защитников вражеского FPV-дрона. Печальную весть о гибели воина принесли его собратья из Нацполиции.

Что известно о Герое

Родился Виталий в мае 1999 года в городе Хмельник Винницкой области. После окончания школы учился в профессиональном лицее,получил рабочую профессию и работал на частных предприятиях.

В 2019 - 2020 годах Виталий проходил службу в рядах Национальной гвардии, а после службы присоединился к полицейской семье и работал в Печерском райотделе полиции охраны в столице.

В 2024 году Виталий Гарматюк присоединился к штурмовому полку "Цунами" бригады Нацполиции "Лють". Причем начал свой боевой путь старший сержант полиции во взводе разведки, а впоследствии освоил работу с тяжелыми бомберами.

В составе подразделения он с побратимами уничтожал вражеские укрытия, технику и склады.

"В памяти собратьев Виталий Гарматюк останется как преданный делу боец, готовый брать на себя ответственность в самых сложных ситуациях. Как воин, который до последнего вздоха защищал родную Украину. Склоняем головы в трауре по нашему собрату, который остался навеки в строю", – отметили украинские защитники.

