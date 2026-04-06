Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Батышев. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Киевской области Сергей Батышев. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 3 марта.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского горсовета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Фастовская община в скорби. Во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении, погиб военнослужащий Сергей Владимирович Батышев", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 1 марта 1981 года на Тернопольщине, в селе Урожайное, где прожил свои детские и юношеские годы. Там же, на Тернопольщине и женился. В 2004 году Сергей вместе с женой и двумя детьми переехал в Фастов. В гражданской жизни Защитник работал строителем.

В первые дни полномасштабного вторжения, Сергей Владимирович пошел добровольцем в Национальную Гвардию Украины. Участвовал в пехотных боях в составе стрелкового подразделения. В 2023 году Защитник был переведен в ОЗСП "Лазарев", входил в экипаж "Сократ". За отличную службу был отмечен наградами, почетными нагрудными знаками и медалями.

К сожалению, 3 марта 2026 года во время выполнения боевого задания на Харьковщине, Герой погиб вместе с побратимами.

"В глубокой скорби остались родители, жена, дочь с зятем, маленькая внучка, сын с невесткой, брат с семьей, вся семья и друзья. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – добавили в пресс-службе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!