Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Батышев. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Киевской области Сергей Батышев. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 3 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского горсовета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Фастовская община в скорби. Во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении, погиб военнослужащий Сергей Владимирович Батышев", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 1 марта 1981 года на Тернопольщине, в селе Урожайное, где прожил свои детские и юношеские годы. Там же, на Тернопольщине и женился. В 2004 году Сергей вместе с женой и двумя детьми переехал в Фастов. В гражданской жизни Защитник работал строителем.

В первые дни полномасштабного вторжения, Сергей Владимирович пошел добровольцем в Национальную Гвардию Украины. Участвовал в пехотных боях в составе стрелкового подразделения. В 2023 году Защитник был переведен в ОЗСП "Лазарев", входил в экипаж "Сократ". За отличную службу был отмечен наградами, почетными нагрудными знаками и медалями.

К сожалению, 3 марта 2026 года во время выполнения боевого задания на Харьковщине, Герой погиб вместе с побратимами.

"В глубокой скорби остались родители, жена, дочь с зятем, маленькая внучка, сын с невесткой, брат с семьей, вся семья и друзья. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – добавили в пресс-службе.

