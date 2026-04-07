Без отца осталась 8-летняя дочь: на войне погиб защитник из Кривого Рога. Фото
Защищая Украину, отдал свою жизнь Герой из Кривого Рога Юрий Невенчанный. Сердце воина остановилось 25 марта на Славянском направлении во время выполнения боевого задания.
Об этом сообщил Telegram-канал НА ВРЕМЕНИ: Кривой Рог. Дома защитника ждали жена и 8-летняя дочь.
Что известно о Герое
Юрий Невенчанный родился 4 марта 1989 года в Кривом Роге.
К защите Украины он присоединился осенью 2025 года. Защищал наше государство в Донецкой области, среди собратьев имел позывной "Свят". Об этом редакции "Первого Криворожского" сообщил брат погибшего Алексей.
"Мужчина стал в ряды ВСУ осенью 2025 года и вместе с собратьями 63-й отдельной механизированной бригады защищал Украину на восточном направлении фронта", – отметило издание.
В гражданской жизни мужчина работал на "Новой почте", был женат и воспитывал дочь.
Светлая память Герою. Вечная слава и благодарность за защиту Украины!
