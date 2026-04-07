На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Виктора Бурлаки. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Виктор Бурлака. Сердце мужественного украинского воина остановилось 20 июля 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"С глубокой скорбью и болью сообщаем о невосполнимой утрате – гибели защитника Украины, верного сына своего народа, Бурлаки Виктора Григорьевича, рядового, водителя механизированного отделения механизированного взвода. Позывной "Батя", – говорится в сообщении.

Воин стал в ряды Вооруженных Сил Украины 10 апреля 2024 года. Преданно, мужественно и самоотверженно он нес службу, защищая родную землю от российских оккупантов.

В июле 2024 года семья получила страшную весть – Виктор пропал без вести. Почти два года родные жили надеждой и верой в его возвращение, не теряя надежд на хорошее. 1 апреля 2026 года стало известно, что Виктор Бурлака погиб 20 июля 2024 года вблизи населенного пункта Лозоватское Покровского района Донецкой области.

Герой отдал свою жизнь мужественно и до последнего вздоха защищая Украину, ее свободу и независимость.

"Светлая память о Викторе навсегда останется в сердцах родных, близких, побратимов и всех, кто его знал. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего: жене Оксане, сыновьям Максиму и Виталию, невестке Екатерине, брату Александру, сестрам Галине и Оксане, всем родным, друзьям и знакомым", – добавили в горсовете.

