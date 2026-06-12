"Подразделение выбираете сами": в Минобороны объяснили, как восстановиться на службе военнослужащим, ушедшим в СОЧ до 11 июня

Украина запустит специальную программу добровольного возвращения из СОЧ, используя новый подход. При этом такое предложение для военнослужащих будет действовать временно.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. Такое предложение будет действовать, как говорят, только 100 дней.

Как это будет работать

В военном ведомстве отмечают, что по новой процедуре все военнослужащие смогут добровольно вернуться в течение 100 дней. Сначала предложение будет действовать для Вооруженных сил Украины и Госспецслужбы транспорта. Впоследствии такое предложение внедрят и для силовиков Национальной гвардии.

"До 20.09.2026 г. вы можете добровольно вернуться на службу после СОЧ – в подразделение, которое выбираете сами. Эта возможность предоставляется тем, у кого зафиксирован СОЧ до 11.06.2026 г.", – говорится в сообщении.

Вернуться можно в пределах структуры, из которой военнослужащий ушел в СОЧ. Если рапорт подан онлайн, то его будут рассматривать не более семи календарных дней. Перечень 55 подразделений появится в приложении "Армия+".

Для этого нужно подать рапорт одним из следующих способов:

через " Армия+" ;

; в 1-й или 2-й Центр рекрутинга ВСУ (только для ВСУ);

(только для ВСУ); непосредственно в выбранную часть (для ВСУ и ДССТ).

"Контактировать с предыдущим подразделением не нужно. С момента подачи рапорта до вступления в должность предоставляется поддержка и индивидуальное сопровождение на всех этапах", – говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Также там добавляют, что денежное и вещевое обеспечение для военнослужащего возобновляется в день зачисления военнослужащего в списки личного состава в новой воинской части.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел ряд совещаний с премьер-министром Юлией Свириденко, министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главой Минфина Сергеем Марченко. На совещании было решено увеличить финансирование украинских войск и повысить зарплаты военнослужащим.

Как сообщал OBOZ.UA, такая реформа армии предполагает, что Украина уже до конца года собирается начать увольнение со службы части военнослужащих. Первыми могут демобилизовать военных, которые ушли на фронт 24 февраля 2022 года.

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