Увеличение выплат, отсрочки и новые правила переводов: Зеленский анонсировал важные решения для военных. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд совещаний с премьер-министром Юлией Свириденко, министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главой Минфина Сергеем Марченко. На совещании было решено увеличить финансирование украинских войск и повысить зарплаты военнослужащим.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Глава государства поблагодарил депутатов за утверждение изменений в бюджет, направленных на укрепление обороны Украины.

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По его словам, на совещании также присутствовали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Андрей Гнатов. Обсуждался, по его словам, вопрос увеличения зарплат военнослужащим.

"Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем выше уровень выплат. Будут новые, ощутимо более выгодные контракты для пехотинцев. 300 тысяч гривен в среднем на первой линии. Все держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинце. Контракты будут проработаны так, чтобы была четкость: срок контракта – 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть четкие отсрочки. Гарантированные сроки и реальные отсрочки", – сказал Зеленский и добавил, что также будут увеличены выплаты для украинских боевых командиров, а выплаты начнутся в июне.

Глава государства по итогам совещания также поручил открыть значительно больше возможностей для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию, поэтому, по его словам, будет больше механизмов рекрутинга. А также упростил механизм переводов в другие подразделения.

"Рассчитываю, что каждый элемент изменений, которые сейчас внедряются, за это лето покажет свою эффективность. Министерство обороны представит детали решений", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым вносит изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной пограничной службе. Документ уточняет процедуры увольнения военнослужащих и вводит отдельные правила для сотрудников разведывательного органа ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, глава государства также учредил в Украине День Сил беспилотных систем. Праздник учрежден"с целью зарождения новых военных традиций".

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