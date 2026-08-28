Ожидаются определенные изменения: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первую неделю осени

Начало недели и сентября Украина встречает грозовыми дождями. Кроме того, в большинстве областей страны ожидаются дожди и в последние дни первой недели сентября, и только в среду погода будет преимущественно без осадков. Кроме того, синоптики прогнозируют, что температурные "качели" с прохладой ночью и жарой днем сохранятся.

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О том, как будет развиваться погодная ситуация, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала ведущий специалист отдела коммуникаций со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр.

Погода 1–6 сентября

Так, в течение суток 1 сентября в западных, северных, Полтавской и Харьковской областях синоптики ожидают местами кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха ночью составит +12…+18 градусов, днем +24…+31 градус , рассказала нам Оксана Скляр.

Она уточнила, что согласно предварительному, консультативному прогнозу со 2 по 6 сентября, "в этот период также не следует ожидать кардинальных изменений погоды".

В среду, 2 сентября, в Украине будет преимущественно без осадков. Только днем на западе, в Житомирской и Киевской областях, а в четверг, 3 сентября, по всей стране, кроме юго-востока и востока, возможны кратковременные дожди с грозами. При этом температура ночью будет в пределах +12… +18 градусов, днём +24… +30 градусов .

3 сентября в западных областях ночью синоптики прогнозируют +8…+14 градусов , а днём столбики термометров будут достигать отметки +21…+26 градусов.

С пятницы, 4 сентября, по воскресенье, 6 сентября, в большинстве областей ожидаются дожди. Температура ночью предварительно составит +7… +15 градусов, днём – в пределах +19… +25 градусов.

В то же время в пятницу на юго-востоке Украины ночью будет +12… +17 градусов, днём +25… +30 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, последние выходные августа в Украине будут теплыми, однако без дождей на этот раз не обойдётся. В субботу, 29 августа, в большинстве областей установится сухая и солнечная погода, а уже на следующий день ситуация изменится.

В Киевской области 29 августа синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С – подробнее об этом читайте здесь.

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