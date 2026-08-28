Будет жарко: прогноз погоды по Киевской области на 29 августа

В Киевской области в субботу, 29 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 29 августа по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 9-14°С, днем ​​23-28°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем ​​25-27°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве до самого утра погода будет ясной, но вечером небо покроется облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимой выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

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