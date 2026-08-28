Синоптики дали прогноз на выходные в Украине: стоит ли ожидать дождей. Карта

Последние выходные августа в Украине будут теплыми, однако без дождей на этот раз не обойдется. В субботу, 29 августа, в большинстве областей будет сухая и солнечная погода, а уже на следующий день ситуация изменится.

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Дожди ожидаются преимущественно на севере, западе и в центральных областях, тогда как на юге сохранится тепло. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на субботу, 29 августа

В субботу, 29 августа, в Киеве и области будет солнечно и сухо. Ночью температура опустится до +13...+15 °C, а днем воздух прогреется до +23...+25 °C.

В Черниговской, Сумской и Житомирской областях ожидается переменная облачность, но без осадков. Ночь будет прохладной – +11...+13 °C, а днем температура поднимется до +21...+25 °C.

На западе Украины также будет преобладать сухая погода с переменной облачностью. Небольшой кратковременный дождь возможен только в Закарпатье. Ночью будет +13...+17 °C, а днём – +22...+27 °C. В Закарпатье воздух прогреется до +27...+29 °C.

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях суббота будет ясной и солнечной. Ночью температура составит +14...+18 °C, а днем – +24...+29 °C.

В центральных и южных областях также будет много солнца. В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях днем ожидается +23...+25 °C.

В Одесской, Николаевской, Херсонской областях, Запорожье и в Крыму воздух прогреется до +27...+29 °C. На побережье Одесской области ночью будет до +21 °C.

Прогноз погоды на воскресенье, 30 августа

В воскресенье, 30 августа, погода начнет меняться. В Украину придет дождевой фронт, который принесет осадки в ряд северных, западных и центральных областей.

В Киеве и области небо затянут облака, ожидается дождь. Ночью температура составит +17...+19 °C, а днем – +23...+25 °C.

В Житомирской и Черниговской областях также прогнозируются дожди. В других северных областях будет облачно с прояснениями. Температура ночью составит +14...+18 °C, днём – +22...+26 °C.

В Хмельницкой и Винницкой областях ожидаются дожди, а в других западных областях возможны кратковременные осадки. Ночью температура будет в пределах +14...+19 °C, днём – +24...+27 °C. В Закарпатье и на Буковине воздух прогреется до +27...+29 °C.

На востоке – в Харьковской, Донецкой и Луганской областях – сохранится преимущественно сухая погода с переменной облачностью. Ночью будет +14...+19 °C, а днем – +24...+28 °C.

В центральных областях, в частности в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях, увеличится облачность и возрастет вероятность дождей. Ночью температура составит +15...+18 °C, а днём – +22...+28 °C.

На юге погода останется тёплой и преимущественно сухой. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях, Запорожье и в Крыму будет переменная облачность без значительных осадков. Ночью температура составит +18...+23 °C, а днём – +24...+30 °C. Наиболее жарко будет в Николаевской, Херсонской областях и в Криворожском районе.

Напомним, Черное море накопило аномально большое количество тепла, что может повлиять на погоду в Украине осенью. Больше всего это может сказаться на южных областях, где теплая погода может задержаться надолго.

Как писал OBOZ.UA, согласно прогнозам сезонных моделей, сентябрь 2026 года в Украине может оказаться теплее климатической нормы. В то же время предсказать количество осадков пока сложно.

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