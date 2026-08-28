1 сентября в Украину придет осень? В Гидрометцентре сообщили об интересных нюансах прогноза погоды на начало осени

Какая погода будет в Украине в последние дни лета и в первые дни осени? Произойдут ли заметные погодные изменения, напоминающие о смене сезонов? Пока синоптики не видят признаков существенного похолодания. Более того, судя по температурным показателям, в течение как минимум ближайшей недели в Украине продлится метеорологическое лето. В отдельные дни температура воздуха в дневные часы будет достигать отметки +31 градус.

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О том, как будет развиваться погодная ситуация до конца текущей и следующей недели, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала ведущий специалист отдела коммуникаций со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр.

Изменится ли погода в Украине на осеннюю?

В настоящее время, по оценкам специалистов Гидрометцентра, в Украине, несмотря на календарь, продолжается метеорологическое лето, в отдельных регионах дневная температура будет достигать отметки +30 градусов. В ближайшие дни над страной будет находиться область повышенного атмосферного давления от антициклона, который расположился над Скандинавией и движется в направлении Прибалтики. Кроме того, на погоду в Украине влияет атмосферный фронт с Черного моря, который может вызвать нестабильную погоду с кратковременными дождями, местами с грозами, сообщила синоптик.

Какой будет погода в Украине на выходных

В субботу, 29 августа, синоптики прогнозируют в Украине погоду без осадков.

"Только ночью в Крыму, а днем на крайнем западе Украины местами возможен кратковременный дождь с грозой", – уточнила Оксана Скляр. Небольшой дискомфорт может доставлять ветер, скорость которого составит 7–12 метров в секунду, при этом температура воздуха будет довольно высокой. Ночью ожидается +9…+14 градусов, на юге +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов, в Закарпатье, на юге и в Крыму до +31 градуса.

В воскресенье, 30 августа, на западе страны, на севере, в Винницкой и Черкасской областях местами пройдут кратковременные дожди с грозой. На остальной территории осадков не будет, однако утром и ночью в Закарпатье и Прикарпатье местами возможен туман. При этом ночная температура несколько повысится и составит +11… +16 градусов, в южной части +13… +18 градусов. В дневные часы также будет стоять комфортная летняя погода, +23…+28 градусов, на Закарпатье и юге столбик термометра поднимется до отметки +31 градус.

Какой будет погода в Украине в начале следующей недели

В понедельник и вторник, в последний день августа и первый день осени, синоптики прогнозируют в Украине погоду преимущественно без осадков.

"31 августа на крайнем западе страны и в течение суток 1 сентября в западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мы ожидаем местами кратковременные дожди с грозой, температура воздуха ночью составит +12… +18 градусов, днем +24…+31 градус", – уточнила синоптик.

Какой будет погода в Украине до конца следующей недели

Согласно предварительному консультативному прогнозу на период со 2 по 6 сентября, в этот период также не следует ожидать кардинальных изменений погоды.

В среду, 2 сентября, в Украине будет преимущественно без осадков. Только днем на западе, в Житомирской и Киевской областях, а в четверг, 3 сентября, по всей стране, кроме юго-востока и востока, возможны кратковременные дожди с грозами. При этом температура ночью будет в пределах +12…+18 градусов, днем +24…+30 градусов. 3 сентября в западных областях ночью синоптики прогнозируют +8…+14 градусов, а днем столбики термометров будут достигать отметки +21…+26 градусов.

С пятницы, 4 сентября, по воскресенье, 6 сентября, в большинстве областей ожидаются дожди. Температура ночью, по предварительным данным, составит +7…+15 градусов, днем в пределах +19…+25 градусов. В то же время в пятницу на юго-востоке Украины ночью будет +12… +17 градусов, днем +25… +30 градусов.

Подробный прогноз погоды в Украине по всем регионам

Украинский гидрометцентр обнародовал карты погоды на период до 1 сентября. Судя по ним, в стране не ожидается существенных изменений температуры, в целом погода будет летней.

В субботу, 29 августа, почти на всей территории Украины ожидается солнечная безоблачная погода без осадков. В ночные часы прохладнее всего будет в северной части страны, в пределах +10… +15 градусов. Зато на юге и в Закарпатье ночные температуры будут доходить до отметки +20 градусов. Днем максимальные температуры составят +23… +30 градусов. Самые высокие показатели ожидаются на юге, в Закарпатье и на юго-востоке страны.

В воскресенье, 30 августа, синоптики прогнозируют появление облаков и кратковременные дожди в отдельных областях на севере. При этом температура воздуха существенно не изменится по сравнению с предыдущим днем. Наоборот, в некоторых местах ночные температуры будут на несколько градусов выше. Самые прохладные ночи ожидаются на западе, до +15 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +25… +30 градусов. Самые высокие показатели ожидаются в южной и частично центральной части страны.

В понедельник, 31 августа, облачная погода местами сменится солнечной, при этом в отдельных регионах возможны кратковременные дожди. Будет наблюдаться небольшой рост температур. Так, ночью синоптики прогнозируют от +14 до +23 градусов, а днем — от +24 до +31 градуса, на большинстве территорий преимущественно +27…+31 градус.

Во вторник, 1 сентября, в Украине будет преобладать летняя погода с прояснениями и кратковременными дождями, которые синоптики прогнозируют в отдельных регионах. Ночные температуры, как и в предыдущие дни, останутся достаточно высокими — на уровне +16… +23 градуса, а дневные в большинстве регионов будут приближаться к отметке +30 градусов. Прохладнее всего будет на Волыни и в Черниговской области, теплее всего — на юге материковой Украины.