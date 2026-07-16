"Отправился в ад боя": на фронте погиб Герой из Донецкой области. Фото

К сожалению, из-за российской войны Украина продолжает терять своих лучших сыновей. Так, недавно была подтверждена гибель военнослужащего Станислава Московчука при выполнении боевого задания в Донецкой области. Боец более года числился пропавшим без вести. Только после проведения ДНК-экспертизы была подтверждена гибель Героя.

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А Станислав и вправду Герой – свой последний бой он принял после спасения раненого побратима. Печальную весть о гибели украинского защитника сообщила Новогродовская городская военная администрация.

Что известно о Герое

Станислав родился в селе Карловка в октябре 1987 года. Он учился в Галициновской школе, а после её окончания получил профессию слесаря по ремонту автомобилей в Донецком профессиональном строительном лицее.

После учебы Станислав работал на строительных площадках. Близкие вспоминают его как доброго, отзывчивого и ответственного человека. Так, в течение четырех лет он ухаживал за тяжелобольной бабушкой.

После начала полномасштабного вторжения семья была вынуждена эвакуироваться сначала в Новогродовку, а позже в Ровенскую область. Именно оттуда, из села Сиянцы, в 2024 году Станислав был мобилизован.

В ВСУ он стал старшим оператором 2-го отделения противотанковых ракетных комплексов 3-го механизированного батальона. Защитник выполнял боевые задачи, в частности вблизи Малой Любаши, Павлограда, Краматорска и Новой Полтавки.

Самоотверженный поступок

12 мая 2025 года Станислав позвонил отцу и рассказал ему, что вскоре "вернется с нуля", то есть с передовой. Но уже через несколько часов военный снова отправился на передовую, в "в самый ад боя", чтобы помочь раненому побратиму.

"Им двигал благородный и бесстрашный порыв – спасти раненого побратима, оказавшегося под вражеским огнем. Этот шаг стал проявлением высочайшего мужества, верности присяге и настоящего братства. Станислав отдал всё, защищая тех, кто стоял с ним плечом к плечу. Он оставался верным военной присяге до последнего вздоха", – отметили в МВА города.

Через несколько дней, 18 мая 2025 года, во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новая Полтавка Краматорского района Донецкой области воин погиб.

Более года воин считался пропавшим без вести. Военного похоронили недавно в городе Одесса.

Другие Герои страны

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Александр Гришаев. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Недавно стало известно о гибели военнослужащего из Южноукраинска, что в Николаевской области. Военнослужащий Андрей Гунивенко погиб при выполнении боевого задания на Донецком направлении.

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военнослужащий из Львовской области Андрей Бергель. Защитник получил смертельные ранения 11 июля 2026 года в результате взрывной волны и попадания осколков во время удара российских FPV-дронов вблизи села Дружковское Краматорского района.

В Киеве 13 июля простились с майором полиции Александром Кучаем, который погиб, выполняя боевую задачу в Донецкой области. В последний путь защитника проводили родные, друзья, побратимы и коллеги, а похоронили Героя на Лесном кладбище.

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