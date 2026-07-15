"Мы всегда будем ездить в любимую Россию!" Дочь Орнеллы Мути оправдала поездки матери к Путину, но что-то пошло не так

Итальянская актриса Орнелла Мути столкнулась с волной хейта в сети после очередной поездки в Россию. Дочь знаменитости Найке Ривелли попыталась отбелить репутацию матери, заявив, что та наполовину русская, поэтому не планирует отрекаться от своего происхождения, а тем более отказываться от визитов в "любимую" страну-агрессора на мероприятия с диктатором Владимиром Путиным. Однако оправдать позорный поступок актрисы ей так и не удалось.

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На страницах итальянских таблоидов появились материалы с откровенной критикой пророссийских взглядов артистки, а истеричные ответы ее дочери журналистам вызывают лишь насмешки. Подробнее о позиции Орнеллы Мути и Найке Ривелли читайте в материале OBOZ.UA.

В начале июля в Казани прошел Международный форум потребительской кооперации, на который с радостью приехала итальянская актриса. Во время мероприятия она всячески пыталась льстить россиянам, из-за чего нарвалась на неприятности в родной стране. Таблоид Dagospia опубликовал обращение одного из читателей, в котором он откровенно призвал не оставлять без внимания поездку Мути в РФ, поскольку это может негативно повлиять на имидж Италии.

"В то время, когда война в Украине продолжается, а Россия остается под санкциями и в дипломатической изоляции со стороны многих западных стран, присутствие итальянской знаменитости на подобных мероприятиях не может не вызывать вопросов относительно целесообразности такого участия. Меня удивляет, что этот визит не нашел никакого отклика в итальянских медиа, несмотря на популярность актрисы и споры, которые уже возникали в прошлом из-за подобных инициатив", – говорится в сообщении.

Найке Ривелли не оставила эту публикацию без внимания. В своем Instagram она опубликовала видео с ответом основателю таблоида Роберто, который не впервые критикует ее маму за поездки к Путину.

"Мы наполовину русские, ты этого не знал, Роберто? Ты же такой великий журналист. Я хочу тебе кое-что сказать: у нас есть родственники в России. Те фото, которые ты публикуешь, где мама на благотворительном ужине для больных детей, 10-летней давности. И да, иногда на таких мероприятиях появляется и Путин. Дорогой Роберто Дагоспиа, мы с мамой всегда будем ездить в Россию. Россияне – замечательные люди, а мы наполовину русские", – сказала Ривелли.

В истерическом ответе на критику дочь Орнеллы Мути сильно исказила факты. В новости редакторы Dagospia действительно распространили один архивный кадр, однако остальные были свежими, сделанными на недавнем форуме. Похожую фотографию Найке Ривелли даже публиковала в stories.

Однако такое нападение ничуть не испугало основателя таблоида. На сайте издания появилось новое обращение от читателя, который заметил в рассказе Ривелли несколько нюансов. В сообщении говорится, что долгое время Орнелла Мути рассказывала о своих эстонских корнях, ведь ее мама родилась именно в этой стране, однако после того, как ее начали приглашать в РФ, изменила риторику и стала упоминать исключительно о российском происхождении. Дедушка и бабушка актрисы якобы родом из Санкт-Петербурга, но официальных подтверждений она никогда не предоставляла.

Кроме того, как говорится в материале, несмотря на громкие рассказы о семье в России, ни Орнелла Мути, ни Найке Ривелли никогда не показывали фотографии с родными, хотя кадры с официальных мероприятий демонстрируют с удовольствием. Также внимание читателя привлекло то, что вопрос о целесообразности поездок в страну-агрессора в разгар полномасштабной войны дочь актрисы полностью игнорирует, тогда как именно это и было основной причиной критики.

Однако никакие обращения не повлияли на позицию Найке Ривелли. В своих соцсетях она опубликовала новый ролик, в котором собрала кадры из страны-агрессора и в очередной раз заговорила о "гордости быть наполовину русской".

Что известно об актрисе

Орнелла Мути родилась 9 марта 1955 года в Риме. Свой творческий путь она начала уже в 15 лет, снявшись в фильме "Самая красивая жена". Долгое время актриса снималась исключительно в итальянских проектах, однако в 1980 году вышла за эти рамки. Тогда Мути присоединилась к съемкам британско-американского фильма "Флэш Гордон", а позже снялась еще в таких работах, как "Укрощение строптивого", "Однажды, нарушив закон", "Последний побег" и других.

Симпатию к России она показала еще в 1979 году, когда поехала туда для участия в фильме Григория Чухрая "Жизнь прекрасна". После этого актриса неоднократно бывала в стране-агрессоре, а в 2010 году такой визит обернулся судебным разбирательством. Дело в том, что Орнелла Мути получила поддельную справку о состоянии здоровья и сорвала спектакли со своим участием в итальянском театре, чтобы посетить банкет с Владимиром Путиным. Сначала актрису приговорили к восьми месяцам тюремного заключения, но после судебных тяжб она просто выплатила учреждению культуры 36 тысяч евро.

После 24 февраля 2022 года Орнелла Мути назвала войну "неправильной", однако Россию как агрессора так и не признала. Впоследствии она продолжила публично восхвалять РФ и, как видим, ездить туда.

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