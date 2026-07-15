Работает на власть и имеет проблемы с деньгами: Анатолий Гнатюк рассказал о своем 38-летнем сыне, которому до сих пор помогает

Народный артист Украины Анатолий Гнатюк рассказал о жизни своего единственного сына Богдана, которому вскоре исполнится 38 лет. По словам актера, несмотря на творческие успехи и новую работу над государственным проектом, он пока не может полностью обеспечивать себя, поэтому отец до сих пор финансово его поддерживает.

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Об этом Гнатюк сообщил в интервью Алине Доротюк, рассказывая, чем сейчас занимается его сын. Как оказалось, Богдан Гнатюк, который является режиссером, драматургом и сценографом, в свое время окончил факультет социологии, однако впоследствии полностью посвятил себя театру.

По словам актера, еще во время учебы в университете сын начал писать рассказы, повести и пьесы, а впоследствии решил самостоятельно ставить собственные спектакли. Первые постановки Богдана появились в киевском театре "Сузирья", руководитель которого Алексей Кужельный поддержал молодого драматурга, даже несмотря на отсутствие у него на тот момент режиссерского образования. Позже Богдан получил его заочно.

"Сейчас он пишет пьесы и сам их ставит. Я в этих пьесах играю. Это ему денег не приносит. Я все время ему помогаю. Ну, это нормально. Но зато он занимается любимым делом", – признался Гнатюк.

В то же время артист сообщил, что в последнее время в карьере сына произошли важные изменения. По его словам, Богдана пригласили к работе над государственным проектом.

"Его приняли на работу в Министерство юстиции. И не просто приняли на работу, а дали государственный заказ, чтобы он написал пьесу о войне. И не просто о солдатах, а о тех парнях и девушках, которые были осуждены и по собственному желанию пошли воевать за Украину", – рассказал актер.

Как отметил Гнатюк, его сын уже завершил работу над пьесой. Пьеса получила название "Освобожденный войной", и сейчас Богдан сам занимается ее постановкой. К спектаклю планируют привлечь известных украинских актеров, в частности народную артистку Украины Тамару Яценко.

Стоит отметить, что об творческом пути сына Анатолий Гнатюк рассказывал и раньше. В 2024 году в программе "Точка опоры" артист вспоминал, что после школы предлагал Богдану поступить в театральный вуз, однако тот отказался из-за застенчивости и выбрал социологию. Несмотря на это, впоследствии он все равно связал свою жизнь со сценой.

Тогда же Гнатюк рассказывал, что еще с 2017 года Богдан писал пьесы и ставил их.

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