Преданно служил Украине: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Гришаев. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Александр Гришаев. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

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"В бою за Украину погиб 52-летний Александр Гришаев – штаб-сержант, командир взвода оперативного назначения роты оперативного назначения (на бронетранспортерах) батальона оперативного назначения НГУ", – говорится в сообщении.

Как рассказали в общине, добрый, спокойный, скромный, ответственный Александр имел много друзей, никогда и никого не обижал. Он видел в окружающих только лучшее и дарил всем свое тепло, а они – отвечали ему взаимностью. В свободное от работы время любил играть в шахматы и много читал.

Воин вступил в ряды Национальной гвардии Украины весной 2025 года. После прохождения боевой подготовки вместе с сослуживцами отправился в Донецкую область. К сожалению, 6 июля 2025 года во время выполнения боевого задания жизнь нашего защитника оборвалась. Он до последнего вздоха преданно служил Родине, защищая каждого из нас.

"Такое долгое ожидание и мучительный статус "пропавший без вести". Герой вернулся на щите. Искренние соболезнования семье и близким", –добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Краматорском направлении погиб военный из села Ферма Киевской области Олег Олефир. Жизнь мужественного воина оборвалась 3 июля 2026 года.

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