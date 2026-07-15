Война за острова, кража века и "рука Бога" Марадоны: самые скандальные матчи между Англией и Аргентиной, заканчивавшиеся удалениями и драками

Матчи футбольных сборных Англии и Аргентины на чемпионатах мира уже не одно десятилетие носят не только спортивный характер. Это и из-за войны за Фолклендские острова в 80-х, и из-за "кражи века" и гола рукой Диего Марадоны. Ну и, конечно же, из-за скандального удаления Дэвида Бекхэма на чемпионате мира 1998 года, где судья попал в ловушку Диего Симеоне.

Видео дня

OBOZ.UA вспомнил самые скандальные матчи двух команд, которые сошлись в полуфинале чемпионата мира-2026.

ЧМ-1966. Англия – Аргентина 1:0 (четвертьфинал, "Уэмбли", Англия)

Первое по-настоящему ожесточенное противостояние этих двух команд на чемпионатах мира датируется "золотым" для Англии мундиалем 1966 года. Тогда британцы выиграли свою группу и встретились с "альбиселесте" в четвертьфинале, который в Аргентине до сих пор называют "кражей века". Если вспомнить, что на счету аргентинцев ещё есть "гол века", "рука Бога" и многое другое, то в стране явно прослеживается слабость к громким и пафосным выражениям.

Первый скандал в матче произошел на 33-й минуте, когда судья удалил с поля капитана сборной Аргентины Антонио Раттина, получившего два предупреждения за три минуты. Первое было за подножку Бобби Чарлтону, а второе — за длинный язык, ведь Антонио вступил в перепалку с немецким арбитром Рудольфом Крайтляйном. Матч был прерван почти на восемь минут, поскольку Раттин отказался покидать поле.

Напряжение буквально висело над газоном в течение всего времени, оставшегося до конца встречи. Разозленные представители Южной Америки действовали довольно жестко, из-за чего тренер англичан Альф Рэмзи назвал команду соперников "животными" и настаивал на том, чтобы его игроки не менялись с ними футболками. Но Чарлтон его не послушал.

Исход противостояния решил гол нападающего "Вест Хэма" Джеффа Херста на 78-й минуте. Разочарованные аргентинцы до сих пор настаивают на том, что их обворовали, мол, победный гол будущего британского рыцаря был забит из офсайда. Но судейская бригада не усмотрела оснований для отмены гола, и этот гол вывел "Трёх львов" в полуфинал.

Защитник сборной Англии 1966 года Джордж Коэн позже вспоминал тот матч в беседе с "Гардиан": "Восторг — это нормально. Но были и некоторые подлые выходки: плевки, дерганье за короткие волосы на шее, дерганье за ухо. Они пытались нас запугать. Проблема заключалась в том, что, когда они поняли, что не добьются своего, они прибегли к самым гнусным приёмам, которые я когда-либо видел".

"Я считаю самым большим ущербом то, что они не сыграли так, как могли. Нас могли даже победить, но они просто должны были выйти вперед и показать, на что способны. После матча в туннеле была большая суматоха. Никому не разрешали выйти, поэтому мы многого не видели", — добавил Коэн, который позже вместе с партнерами по команде поднял Кубок мира — единственный в истории сборной Англии.

Считается, что именно этот матч привел к введению красных и желтых карточек, которые впервые были применены на чемпионате мира 1970 года в Мексике. Ведь раньше судьям приходилось полагаться на устные предупреждения.

ЧМ-1986: Аргентина — Англия 2:1 (четвертьфинал, Мехико, Мексика)

Но настоящая битва во время матча между Аргентиной и Англией произошла на чемпионате мира 1986 года. Очень сильно повлиял тот факт, что этот четвертьфинал состоялся всего через четыре года после того, как страны воевали за Фолклендские острова (известные там как Мальвинские). Поэтому это соперничество выходило далеко за пределы футбольного противостояния. Поединок имел и сильный политический подтекст.

Поскольку аргентинцы проиграли ту 74-дневную войну, но всё равно считали острова своими, общественность и СМИ в южноамериканской стране представили матч как способ выразить своё возмущение конфликтом. Но и британские журналисты постарались усилить вражду между странами. Поэтому много лет спустя редактор BBC World Service Лурдес Эредия вспоминала, что её отец сомневался, стоит ли брать на стадион "Ацтека" своих дочерей, ведь он опасался, что напряженность между болельщиками Аргентины и Англии перекинется на зрителей". И на трибунах действительно было опасно.

А началось все на 51-й минуте, когда Диего Марадона открыл счёт и забил, пожалуй, самый скандальный гол в истории футбола. Английский полузащитник Стив Ходж неудачно отбил мяч на своего вратаря Питера Шилтона, а Марадона, уступая вратарю в росте 20 см, опередил голкипера и левой рукой переправил мяч в сетку.

Несмотря на все протесты англичан, судья матча, тунисец Али Бин Нассер, нарушение правил не зафиксировал. В то же время этот гол вызвал драку на трибунах между английскими и аргентинскими болельщиками. Марадона же играл свою роль до последнего и после матча утверждал: "Я не касался мяча, это была рука Бога".

Видео- и фотоматериалы, которые позже обнародовали мировые СМИ, подтвердили, что гол действительно был забит рукой. В связи с чем тренер сборной Англии Бобби Робсон назвал его "Рукой мошенника". Если бы и на том чемпионате использовался VAR, решение было бы иным, но технические возможности тех времён были ограничены.

А уже через четыре минуты после первого гола Диего забил ещё один гол. И создал настоящий шедевр. Он последовательно обыграл шестерых английских игроков, после чего отправил мяч в пустые ворота. Позже, в 2002 году, этот гол назвали лучшим в истории чемпионатов мира, благодаря чему он получил название "Гол века".

Но и англичане не сдавались: на 81-й минуте Джон Барнс выполнил великолепную подачу с левого фланга, а Гарри Линекер мастерски замкнул её, забив свой шестой гол на турнире, и в итоге стал его лучшим бомбардиром. Но добиться большего "Трём львам" не удалось, поэтому сборная Англии покинула чемпионат, тогда как Аргентина продолжила борьбу и завоевала чемпионский титул.

Марадона извинился перед вратарем англичан Шилтоном только в 2005 году. Но голкипер их не принял.

ЧМ-1998: Аргентина — Англия 2:2 и 4:3 по пенальти (1/8 финала, Сент-Этьен, Франция)

Это было "золотое поколение" английского футбола во главе с лидером "Манчестер Юнайтед" Дэвидом Бекхэмом и вундеркиндом "Ливерпуля" Майклом Оуэном. И Бекс этот матч никогда не забудет, а болельщики "Трех львов" ему его до конца не простят. Матч, который вполне мог завершиться победой британцев, если бы Диего Симеоне не прибег к своим грязным трюкам, что закончилось красной карточкой для будущего сэра.

Уже в течение первых 10 минут этого матча Габриэль Батистута и Алан Ширер обменялись реализованными пенальти. На 16-й минуте уже Оуэн прошёл чуть ли не полполя, прорвался мимо аргентинской обороны и забил один из самых эффектных голов Англии на чемпионатах мира, но уже в перерыве Хавьер Дзанетти снова сравнял счёт после очень коварного розыгрыша штрафного — 2:2.

Вторая половина матча стала кошмаром для "львов". Сначала Бекхэм не сдержался и ответил на грязную провокацию Симеоне, получил красную карточку и оставил британцев защищаться в меньшинстве. И здесь возникают серьезные вопросы к арбитру матча, датчанину Киму Милтону Нильсену. Ведь перед тем, как англичанин, лежа на земле, оттолкнулся ногой от соперника, Диего толкнул и ударил того в спину, а затем ещё и наступил коленом и оперся рукой, прижав Дэвида к газону. Безусловно, аргентинец так же заслуживал удаления, но почему-то удалили одного англичанина.

Как бы то ни было, "львы" продолжали атаковать, и в одном из эпизодов аргентинский защитник в штрафной площадке снял рукой мяч с головы Ширера. Но судья почему-то не увидел там пенальти. А в другом эпизоде отменил гол Сола Кэмпбелла головой на 81-й минуте, сославшись на толчок со стороны британцев.

В результате таких действий как футболистов, так и арбитра, матч перешел в серию пенальти, в которой после неудачных ударов Дэвида Бетти и Пола Инса победу одержала Аргентина. Но карма настигла её уже в следующем раунде, когда она сама вылетела из турнира, уступив Нидерландам.

Через некоторое время Симеоне отметил, что судья принял слишком жесткое решение в отношении Бекхэма, но тот "попал в ловушку": "Я атаковал его, и мы оба упали. Я упал первым, но Бекхэм ударил меня по ногам. Я воспользовался этим, чтобы упасть, произведя впечатление на арбитра. Думаю, любой на моем месте поступил бы так же. В таких ситуациях судья иногда удаляет игроков, а иногда — нет. На этот раз он решил оставить сборную Англии в меньшинстве. Можно сказать, что мой падение превратило желтую карточку в красную. Но на самом деле самым целесообразным наказанием была желтая".

Считается, что Бекхэм частично искупил свою вину уже через четыре года на групповом этапе ЧМ-2002 в Саппоро. Тогда капитан сборной Англии забил единственный гол в матче с Аргентиной с пенальти, после того как Оуэна сбил Маурисио Почеттино. Но осадок после 1998 года у англичан остался до сих пор...

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Париже произошли массовые беспорядки после поражения сборной Франции на чемпионате мира по футболу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!