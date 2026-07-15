Кабинет Министров Украины ушел в отставку, и в ближайшее время страна увидит новый состав правительства. Однако ключевой вопрос заключается не в фамилиях, а в основе государственной экономической политики. На данный момент нет оснований ожидать ее принципиального изменения: публично анонсированные подходы свидетельствуют о вероятном сохранении курса, при котором сокращение социальной защиты и перекладывание финансового бремени войны на граждан остаются системными элементами. Ответственность за формирование и реализацию этой политики лежит прежде всего на Кабинете Министров как высшем органе в системе исполнительной власти, который обязан отчитываться перед обществом за ее результаты.

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Вместе с тем, как и ожидалось, правительство будет и в дальнейшем перекладывать финансовое бремя войны, экономического кризиса и бюджетного дефицита на плечи собственных граждан. Повышение налогов, рост коммунальных платежей, новые правила администрирования и увеличение местных сборов – каждое отдельное ведомственное решение правительство пытается оправдать "требованиями времени". Однако их совокупный, кумулятивный эффект ставит под угрозу главное: выполнение государством своей базовой конституционной функции – социальной защиты человека.

В последние годы фискальная функция государства полностью поглотила социальную. Наполнение бюджета любой ценой стало главным и единственным критерием экономической политики Кабмина. Финансирование обороны является безусловным приоритетом, но оно не может осуществляться за счет тотального обескровливания внутреннего потребительского рынка и уничтожения остатков платежеспособности населения.

Статья 1 Конституции Украины определяет наше государство как социальное и правовое, а статья 3 провозглашает человека, его права и достоинство высшей социальной ценностью. Это не декларативные лозунги, а императивные нормы прямого действия. Они означают, что любые решения экономического блока правительства должны оцениваться не только по тому, сколько миллиардов они номинально принесут в казну, но и по тому, как они повлияют на реальное качество жизни людей.

На практике мы видим обратное. Решения о налогах, тарифах и обязательных платежах принимаются различными ведомствами изолированно друг от друга. Но для рядового гражданина они складываются в единую, непомерно высокую финансовую нагрузку, которая оплачивается из одного семейного бюджета. Кабмин обязан оценивать совокупный эффект своих фискальных инициатив: остаются ли у людей после уплаты налогов и коммунальных платежей средства на лекарства, питание и другие базовые нужды? Баланс между интересами государства и реальными возможностями граждан является основой конституционного строя. Когда этот баланс нарушен, разрушается сама сущность социального государства.

По официальным данным Пенсионного фонда, средний размер пенсии в Украине составляет около 5,5 тысяч гривен. В то же время миллионы украинских пенсионеров вынуждены выживать на выплаты в размере 3–4 тысяч гривен, а иногда и меньше. Констатируем очевидное: при нынешней стоимости жизни человек с таким доходом физически не способен бесперебойно оплачивать коммунальные услуги, лечиться и покупать лекарства, полноценно питаться и при этом не накапливать долги.

Правительство поставило миллионы украинцев перед абсурдным выбором, которого в принципе не может быть в цивилизованном правовом поле: заплатить за газ или купить лекарства? Оплатить воду или приобрести продукты первой необходимости? Для малого бизнеса этот выбор звучит не менее драматично: уплатить очередной налог или выплатить заработную плату работникам, чтобы сохранить рабочие места? И когда гражданин или предприниматель больше не в состоянии выполнить все финансовые обязательства одновременно, государство должно ставить вопрос не об их ответственности, а об ответственности правительства, создавшего такие условия.

Широкий общественный резонанс вызвала история 76-летнего киевлянина Ивана Берестецкого, чья единственная квартира была продана из-за многолетней задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Формально исполнительные действия были проведены в рамках действующего законодательства. Но с точки зрения права этот случай обнажает гораздо более глубокую проблему – прямое нарушение конституционного принципа пропорциональности.

Взыскание и продажа единственного жилья пожилого человека за коммунальные долги (особенно когда часть начислений связана с техническими потерями в сетях или общедомовыми потерями) является явно чрезмерной и несоразмерной мерой. Такое вмешательство государства в имущественные права человека во время войны не является разумным или необходимым. Оно лишает человека крыши над головой, превращая его в бездомного, что прямо противоречит статье 47 Конституции Украины. Это уже не просто вопрос исполнения судебного решения, это показатель деформации всей государственной философии, в которой интересы монополистов и фискальных органов ставятся выше базовых прав человека.

Когда правительство отчитывается о "борьбе с теневой экономикой", оно сознательно игнорирует первопричину этого явления. Массовый уход бизнеса и граждан в тень – это не следствие недостатка патриотизма или нежелания поддерживать государство. Это естественная реакция экономического организма на чрезмерное налоговое давление и коммунальный узел. Люди и мелкие предприниматели уходят в тень не ради сверхприбылей, а потому, что официальной легальной деятельности в нынешних фискальных условиях недостаточно для физического выживания. Тенизация в данном случае – это приговор экономической политике правительства. Кабмин пытается лечить симптомы репрессивными методами администрирования, вместо того чтобы устранить причину – искусственное разрушение покупательной способности и финансовой состоятельности населения.

Мы не имеем права анализировать отдельно каждый тариф, налог или уровень инфляции. Для министерств это разные графики и отчеты, а для гражданина – это один-единственный кошелек. И если после уплаты всех требований государства в этом кошельке не остается средств на достойную жизнь, такая политика является антиконституционной по своей сути.

Сильное государство – это не та фискальная машина, которая способна выжать последние ресурсы из бедного населения и малого бизнеса ради сбалансирования бюджетных показателей. Сильное государство – это то, которое обеспечивает жизнеспособность своего общества. Бюджетные дыры можно закрыть с помощью различных финансовых инструментов и реформ управления, но утраченное доверие граждан вернуть практически невозможно. Экономический курс правительства требует немедленного переосмысления с возвращением к строгому соблюдению конституционных принципов, где человек, его безопасность и его благосостояние являются главным ориентиром.