Зеленский рассказал, какие ракеты будут производить, назвал их марки и примерные сроки. Видео

Украина рассчитывает уже к концу 2026 года обрести техническую возможность производить отдельные американские и европейские ракеты на своей территории. Речь идет, в частности, о ракетах для систем Patriot, SCALP, Aster 30 и управляемых авиабомбах Hammer. Параллельно Киев совместно с восемью странами работает над созданием европейской противоракетной системы FREYA.

Видео дня

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с представителями СМИ на саммите. Глава государства рассказал о новых договоренностях с США и странами ЕС.

Украина работает над производством ракет Patriot

В настоящее время Украина продолжает переговоры с США о получении лицензии на производство ракет для систем Patriot. Соответствующие политические договоренности уже достигнуты, а сейчас ведется работа над их практической реализацией.

"Мы работаем над лицензиями на Patriot. У нас была договоренность, как вы правильно сказали, политическая. Мы рассчитываем до конца 2026 года получить возможность технически производить украинской командой наши ракеты. Американские ракеты нашими силами", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что Украина и в дальнейшем будет получать ракеты от США при финансовой поддержке европейских партнеров.

"Получать ракеты от США при финансировании со стороны европейских лидеров — и мы благодарны им за эту финансовую поддержку", — заверил глава государства.

Договоренности с Францией и Италией

Отдельное направление сотрудничества касается европейских ракет. Украина договорилась с Францией и Италией о предоставлении разрешений на локализацию производства отдельных видов вооружения.

Стороны согласовали производство ракет SCALP и Aster 30, а также работают над получением лицензии на управляемые авиабомбы Hammer.

"Мы договорились с французской стороной, а итальянская сторона поддержала соответствующие решения. Мы договорились, что ракеты SCALP, ракета Aster 30… Также до конца 2026 года. И отдельно мы говорим о получении лицензии. На этот разполучили положительный отклик от французской стороны по поводу Hammer", — рассказал президент.

Сотрудничество со странами Ближнего Востока

Зеленский также сообщил об ещё одной международной договоренности, однако её детали пока не разглашаются. Реализация этого сотрудничества зависит от ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, но она также связана с укреплением украинной противоракетной обороны.

"Отдельно у нас есть соглашение с Ближним Востоком, которое мы не раскрываем. Почему? Потому что она зависит от вероятности полного окончания войны на Ближнем Востоке… Но с этим связана и противоракетная оборона нашего государства", — заявил Зеленский.

Украина создает антибаллистическую систему FREYA

Отдельно президент рассказал о проекте FREYA, который реализуется совместно с международными партнерами. Украина будет отвечать за производство пусковых установок и ракет, тогда как партнеры обеспечат остальные критически важные компоненты системы.

"Сотрудничество с другими странами – это проект FREYA, противоракетная система. Мы называем еёевропейской , потому что Украина производит пусковые установки и ракеты. Это сердце этой системы, но нам не хватает других деталей — важных, различных, прежде всего радиолокационных", — сообщил президент Украины.

К инициативе уже присоединились восемь государств, а в будущем их число будет расти.

"Сейчас мы объединили восемь стран в рамках этой инициативы. Их будет больше, но уже определились компании, которые технологически способны быстро решить вопрос с радарами", — заверил Владимир Зеленский.

Координацией проекта занимается Совет национальной безопасности и обороны Украины совместно с международными партнерами и производителями компонентов для будущей противоракетной системы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина впервые приблизилась к возможности наладить собственное производство ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Соответствующее политическое решение уже принято. Реализация проекта позволит существенно усилить защиту украинского неба и спасти тысячи жизней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!