Украинцев призывного возраста хотят лишить автоматической защиты в Германии: министр объяснил, как это будет происходить

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт поддержал исключение украинских мужчин призывного возраста из механизма автоматической временной защиты в ЕС. По его словам, если такие изменения будут приняты, а оснований для предоставления убежища не будет, эти люди должны будут покинуть Германию.

Видео дня

О своей позиции Добриндт рассказал в интервью изданию Welt. Он заявил, что уклонение от военной службы само по себе не является основанием для предоставления убежища, а возможность обратиться с соответствующим заявлением останется лишь в рамках общей процедуры.

Различные механизмы

Министр пояснил, что в настоящее время украинцы пользуются автоматической временной защитой в соответствии с Директивой о массовом притоке. В то же время в отношении граждан Сирии, прибывавших в Германию, применялся иной подход — каждое заявление о предоставлении убежища рассматривалось индивидуально.

"Украинцы до сих пор получали автоматическую защиту в соответствии с Директивой о массовом притоке. В отношении сирийцев как беженцев от гражданской войны всегда проводилась индивидуальная проверка в рамках процедуры предоставления убежища. В будущем мужчины призывного возраста из Украины не должны подпадать под действие этой директивы. Возможность подать заявление о предоставлении убежища, конечно, остается, однако уклонение от военной службы не является основанием для предоставления убежища", – сказал Добриндт.

Он подчеркнул, что различие между статусом украинцев и сирийцев заключается именно в правовых механизмах. По словам чиновника, украинцы получают коллективную временную защиту, тогда как просьбы о предоставлении убежища сирийцам всегда рассматривались отдельно.

Что это означает

Добриндт заявил, что в случае исключения мужчин призывного возраста из механизма временной защиты они смогут подать заявление на предоставление убежища. Однако положительное решение будет приниматься только при наличии определенных законом оснований.

Если же действие Директивы о массовом притоке для этой категории украинцев прекратится, а оснований для предоставления убежища не будет установлено, они будут обязаны покинуть территорию Германии и выехать в Украину.

Также OBOZ.UA сообщал, что во многих городах Германии владельцы собак обязаны ежегодно уплачивать специальный налог в размере до 200 евро, а в ряде федеральных земель — еще и оформить страхование гражданской ответственности. А для отдельных пород действуют жесткие ограничения на ввоз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!