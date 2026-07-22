"Большая утрата для всей Украины". Умер мастер-сопилкарь, стоявший за успехом Go_A на Евровидении

В возрасте 46 лет умер известный украинский мастер по изготовлению сопилок Тарас Лошак, чьи инструменты звучали далеко за пределами Украины. Именно на его сопилке группа Go_A выступала на международном песенном конкурсе Евровидение 2021 с хитом Shum, который принес Украине пятое место и стал одним из самых успешных номеров за последние годы.

Видео дня

Свирели Лошака также использовали Kalush Orchestra, TaRuTa, КораЛЛи и многие другие украинские музыканты. О смерти мастера сообщил в Facebook историк и религиовед Тарас Антошевский.

"Тарас не просто изготавливал сопилки – он продолжал дело своих предков, популяризировал его и был неповторимым музыкантом из Бойковщины. К сожалению, был, потому что ушел к Господу... Вечная память и слава, дорогой Тарас! К сожалению, мы так и не сделали запись, потому что все откладывали и откладывали встречу. Искренние соболезнования, Наталья!.." – сказал Антошевский.

Отреагировала на смерть мастера и участница группы TaRuTa Ярина Товкайло. "Умер известный мастер музыкальных инструментов Тарас Лошак... Светлая и вечная память! Соболезнования семье. Это большая утрата для всей Украины", – написала она.

Тарас Лошак жил и работал в городе Долина в Ивано-Франковской области. По образованию он был юристом, однако впоследствии решил посвятить себя делу, которое начал его отец Ярослав Лошак – известный мастер по изготовлению музыкальных инструментов. С детства Тарас помогал ему обрабатывать древесину, а впоследствии сам освоил ремесло.

В интервью Ukraїner мастер вспоминал свой непростой путь к профессии: "Первую партию сопилок изготовил в 2013–2014 годах. Она получилась ужасной. Папа половину порубил на дрова, а остальное, что смог, поправил за меня".

Лошак в интервью медиа "#ШоТам" признался, что на пути к мастерству испортил около тысячи инструментов.

"У меня была первая партия свирелей. Это было 38 штук, и большую половину папа порубил на дрова. Пока я не научился делать эти окошки, я, можно сказать, испортил где-то около 1000 сопилок", – говорил он.

Изготовление каждой свирели занимало годы. Мастер использовал грушу, граб, орех и другие породы дерева, которые должны были выстояться от пяти до двенадцати лет. Только после этого древесину варили в воске с парафином, сверлили и оставляли еще на несколько месяцев, чтобы инструмент приобрел нужное звучание.

После начала полномасштабной войны Тарас Лошак бесплатно передавал свои инструменты военным, считая, что музыка помогает хотя бы на время отвлечься от ужасов войны.

"Я им не продаю, я им просто раздаю. Заказывают довольно много, особенно те, кто сидит в окопах. Музыка – это способ расслабить мозг и голову", – рассказывал Лошак в интервью "Міста".

Ранее OBOZ.UA писал, что на войне трагически погиб музыкант и многодетный отец Игорь Ходжаниязов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!