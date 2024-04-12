Небольшое похолодание и кратковременные дожди: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 13 апреля

В Украине в субботу, 13 апреля, будет облачно с прояснениями. Из-за облаков страну ожидает незначительное похолодание. Также синоптики Укргидрометцентра прогнозируют кратковременные дожди в северных областях.

Ветер в этот день будет северо-западный и западный, со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 16-21°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

Интересно, что теплее всего будет в Луганской области: там температура воздуха может достигнуть +23 градусов. А вот наиболее холодной погода будет в Черниговской области, где ожидают всего 9-17 градусов тепла.

В Киевской области будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, но уже днем ожидается небольшой и кратковременный дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 7-12°, днем 16-21°.

В столице ночью будет около 10°, однако уже днем - 17-19°.

Аналогичная погода будет и в воскресенье, только кратковременные дожди с грозами переместятся на запад страны. В южных и западных областях термометры покажут +22…+24° (ночью – +10…+12°), на востоке, севере и в центре ожидается около +18…+21° (ночью – +8…+12°).

Скорее всего и новая неделя начнется с пасмурной погоды. На следующий понедельник синоптики ожидают дожди уже по всей Украине, кроме южных областей.

Как сообщал OBOZ.UA, Землю накрыла вторая магнитная буря этого месяца. Она средней интенсивности и продлится до 14 апреля – более подробно об этом.

А всего в апреле специалисты ожидают четыре периода, когда на Солнце будут продолжаться возмущения. В эти дни Землю покроют магнитные бури, причем последние в месяцы бури будут достаточно мощными.

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