Ожидается четыре тяжелых периода: когда ждать магнитных бурь в апреле и как к ним подготовиться

В апреле специалисты ожидают четыре периода, когда на Солнце будут фиксироваться возбуждения. В эти дни Землю накроют магнитные бури, причем последние в месяце бури будут достаточно мощными.

В целом, возбуждения на Солнце у Мeteoagent ожидают уже с 3 по 5 апреля. Второй период продлится 9-11, а третий – 19-20 апреля. И 21-22 апреля прогнозируют последние в месяце магнитные бури.

Первые магнитные бури, которые будут с 3 по 5 апреля, будут с четвертым К-индексом. То есть это магнитные возбуждения средней интенсивности – явление не частое (бури 4-К могут спровоцировать авроры и полярные сияния). Явления второго и третьего периода будут слабыми, с К-индексом 3. Но сразу после них, 21 и 22 апреля, ожидают бури с К-индексом 5. Это настолько мощные явления, что они могут даже повредить связи.

Специалисты из Meteoagent предупреждают, что это предварительный прогноз, ведь данные обновляются каждые три часа. К-индекс явлений может измениться. Однако общая картина вряд ли изменится, поскольку базируется на данных по солнечным пятнам.

Что такое магнитные бури?

Солнечные пятна – зоны с меньшей общей температурой короны звезды – существуют некоторое время, после чего взрываются. Эти взрывы называют коронарным извержением. Обычно ионизированные частицы таких извержений разлетаются во все стороны, в том числе и к Земле.

Обычный "солнечный ветер" имеет скорость 400 км/с. У Земли, как известно, есть магнитное поле. В норме давление солнечного ветра и давление магнитной оболочки Земли равны друг другу. Но когда на Солнце происходит извержение, скорость солнечного ветра увеличивается, изменяется баланс давлений.

Магнитосфера Земли будто сжимается, и в ней начинают изменяться величины течений. Это и называют геомагнитной бурей.

Влияют ли магнитные бури на людей?

Среди ученых нет единого мнения о том, как это природное явление влияет на живые организмы. Воздействие однозначно существует, но в чем оно проявляется? Имеются исследования, показывающие, что в период магнитных бурь увеличивается количество смертей от инфаркта миокарда и инсульта. Но это увеличение незначительно, около 20%, что, по словам ученых, не позволяет оценить влияние геомагнитного явления на здоровье.

То есть механизмы воздействия электромагнитных полей на человека изучены недостаточно. Однако связь солнечных вспышек и ухудшения самочувствия считается доказанной.

Сейчас медики предполагают, что магнитные бури влияют на категорию так называемых метеозависимых (или метеочувствительных) людей. Такие солнечные явления провоцируют:

повышение артериального давления;

общую слабость и ухудшение всеобщего самочувствия;

тошноту, редко рвоту;

повышенную утомляемость;

снижение работоспособности;

головные боли, мигрени и головокружение;

обострение хронических заболеваний, включая аллергию.

Что нельзя делать в магнитных бурях?

Чтобы предотвратить возможные негативные последствия, специалисты рекомендуют:

Не допускайте обезвоживания. Это может нарушить электролитный баланс в организме, что может отрицательно сказаться на сердце и сосудах, и без того уязвимых в период магнитных бурь.

Исключите интенсивную физическую нагрузку, поскольку магнитные бури могут приводить к истощению энергетических ресурсов человека и вызывать повышенную утомляемость.

Избегайте долгого пребывания под открытым небом в холодное время суток. Холод и ветер могут усилить негативное влияние магнитных бурь на организм.

Не принимайте ненужных медикаментов, особенно без предварительной консультации с врачом. Это может снизить риск негативных взаимодействий и побочных эффектов.

Не рекомендуется переедать или недоедать. Питание должно быть богатым витаминами и минералами, особенно витамином С и магнием, которые могут помочь справиться с негативными эффектами погодных колебаний.

Ограничьте употребление кофеина и алкоголя, а также курение табака. В период магнитной бури это может вдвойне отрицательно сказаться на сердечно-сосудистой системе и общем самочувствии.

Избегайте недостатка сна. Полноценный сон не менее 7 часов в сутки необходим для восстановления сил и энергии организма.

При геомагнитной активности недостаток сна может привести к истощению, слабости и головным болям.

Как сообщал OBOZ.UA, в первые дни апреля в Украине синоптики прогнозируют настоящую солнечную весеннюю погоду с температурой до +25 градусов. Однако, уже со среды, 3 апреля, в значительной части областей ожидается похолодание и дожди.

Ранее сообщалось, что в течение апреля в Украине ожидается много пасмурных дней, во многих регионах возможны осадки. Однако температура воздуха будет достаточно высокой. Даже в ночное время суток в апреле не ожидается заморозков.

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