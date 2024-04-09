Землю накрывает затяжная магнитная буря: как это повлияет на метеочувствительных людей

Во вторник, 9 апреля, Землю накроет вторая магнитная буря этого месяца. Она будет средней интенсивности и продлится до 14 апреля.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Meteoagent. Так, 9 апреля ожидается магнитная буря силой в четыре балла, а 10 и 11 апреля возможны геомагнитные возмущения силой в три балла.

12 апреля прогнозируется умеренный уровень геомагнитной напряженности, а 13 и 14 – слабый.

Как известно, магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

В дни, когда Землю накрывают магнитные бури, люди с повышенной чувствительностью к воздействию магнитосферы могут ощущать утомляемость и слабость, снижение иммунитета, эмоциональную нестабильность, головную боль, ухудшение сна и раздражительность, страдать от мигреней, повышенной чувствительность к звукам и свету.

Ухудшение самочувствия у населения нашей планеты некоторые медики объясняют тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярное кровообращение и начинается кислородное голодание тканей.

Чтобы улучшить самочувствие в период магнитных бурь, больше гуляйте на свежем воздухе, употребляйте достаточно воды, старайтесь не переутомляться. Рекомендуется включить в рацион травяные чаи, отказаться от жирной и острой пищи, алкоголя, кофе.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле специалисты ожидают четыре периода, когда на Солнце будут продолжаться возмущения. В эти дни Землю накроют магнитные бури, причем последние в месяцы бури будут достаточно мощными.

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