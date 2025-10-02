'Не по-детски зима зашла': сеть поразило фото заснеженных Карпат, где ударило 7 градусов мороза

На горе Поп Иван утром 2 октября зафиксировали резкое похолодание. По состоянию на 08:30 там облачно, северный ветер 6 м/с, температура воздуха -7°С.

Фотографии заснеженных склонов и белых кустов мгновенно разошлись по соцсетям и вызвали оживленную реакцию пользователей. Об этом сообщили в ГСЧС.

Комментарии под публикациями отражают смесь иронии, недоумения и тревоги. Люди пишут: "Что-то в этом году зима перепутала месяцы...", "Огого! С каждым днем все "теплее"!", "Да, не по детски зима зашла!".

Некоторые шутят о реверсе календаря: "Да что-то в этом году двенадцать месяцев как будто никак от новогоднего перепоя отойти не могут, то в апреле мороз и снег, то в октябре".

Стоит отметить, что такие погодные условия значительно затрудняют передвижение и повышают риск переохлаждения, травм или заблуждения.

Рекомендации для туристов

Перед выходом в горы обязательно:

проверяйте прогноз погоды;

избегайте походов в одиночку и сложными маршрутами;

имейте с собой теплую одежду, запас еды и заряженный телефон;

сообщайте родным о своем маршруте;

загружайте мобильное приложение "Спасение в горах": https://surli.cc/vahmbi

Накануне в высокогорье Карпат резко ухудшились погодные условия – появился снег и ощутимо похолодало. В то же время температура воздуха опустилась до -3°C.

