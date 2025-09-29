УкраїнськаУКР
русскийРУС

Выпал снег, ударил мороз: в Карпаты пришла зима. Фото

Екатерина Дутик
Новости. Общество
1 минута
105
Выпал снег, ударил мороз: в Карпаты пришла зима. Фото

В высокогорье Карпат резко ухудшились погодные условия – появился снег и ощутимо похолодало. В то же время температура воздуха опустилась до -3°C.

Видео дня

Об этом сообщил руководитель Черногорского поисково-спасательного поста на горе Поп Иван Василий Фицак в Facebook. По его словам, кроме снижения температуры, усилился ветер.

"На Черногоре притрусило снегом, ощутимо похолодало, столбик термометра -3°С. Холодный, восточного, северо-восточного направления ветер 8-9 м/с", – отметил он.

Выпал снег, ударил мороз: в Карпаты пришла зима. Фото
Выпал снег, ударил мороз: в Карпаты пришла зима. Фото

На горе Поп Иван температура опустилась ниже нуля

Горные спасатели Прикарпатья добавили, что по состоянию на 8.00 29 сентября 2025 года на горе Поп Иван облачно, ветер восточный 4 м/с, температура воздуха -3°C.

Выпал снег, ударил мороз: в Карпаты пришла зима. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, Карпаты не перестают удивлять своими сокровищами. Там нашли уникальное произведение природы – грибом баранья голова, который занесен в Красную книгу Украины.

В то же время на Львовщине нашли редкий гриб из Красной книги – цветохвисник Арчера. В народе его называют "пальцами дьявола", а внешне он похож на щупальца осьминога.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!