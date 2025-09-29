Выпал снег, ударил мороз: в Карпаты пришла зима. Фото

В высокогорье Карпат резко ухудшились погодные условия – появился снег и ощутимо похолодало. В то же время температура воздуха опустилась до -3°C.

Об этом сообщил руководитель Черногорского поисково-спасательного поста на горе Поп Иван Василий Фицак в Facebook. По его словам, кроме снижения температуры, усилился ветер.

"На Черногоре притрусило снегом, ощутимо похолодало, столбик термометра -3°С. Холодный, восточного, северо-восточного направления ветер 8-9 м/с", – отметил он.

На горе Поп Иван температура опустилась ниже нуля

Горные спасатели Прикарпатья добавили, что по состоянию на 8.00 29 сентября 2025 года на горе Поп Иван облачно, ветер восточный 4 м/с, температура воздуха -3°C.

