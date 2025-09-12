В Карпатах нашли редкий гриб маитаке: как его называют местные жители. Фото и видео

Карпаты не перестают удивлять своими сокровищами. Украинские горы под тенью своих лесов берегут редкие виды и флоры, и фауны, пряча их от злого глаза под рясы Чугайстра и венки Мавок. На этот раз Карпаты подарили встречу с уникальным творением природы – грибом баранья голова, который занесен в Красную книгу Украины.

Даже не один, а целых два таких гриба нашли сотрудники OBOZ.UA в лесу вблизи Яремче. Сняли, сфотографировали и оставили там, где нашли, поблагодарив Карпаты за возможность увидеть такое чудо.

Научное название этого гриба Грифола кудрявая (Grifola frondosa). Он известен и под другими названиями – грифола листоватая и маитаке.

А в Украине этот гриб называют, в зависимости от региона, гриб-баран, баранья голова или бараньоха.

Этот съедобный гриб представляет собой сросток из многочисленных языкообразных "шапочек", похожих на овечью шерсть. Его цвет, в зависимости от возраста, варьирует от серо-зеленоватого до серо-розового.

Находки наших сотрудников были "молодые" и розовенькие. Их так и хотелось погладить по мохнатому руну.

А еще очень хотелось сорвать, ведь эти "бараньи головы" чрезвычайно вкусные, имеют легкий ореховый привкус.

И все же было решено не трогать краснокнижный гриб и оставить его Карпатам на размножение.

Надеемся, что когда-то можно будет восстановить традиционные украинские рецепты с грибом-бараном. А их у нас немало. К примеру на Гуцульщине традиционным блюдом является бараньоха с баношем. На Прикарпатье – зупа (суп) с бараниной и домашней лапшой. Зимой использовали сушеные "баранячки" и готовили из них одно из постных блюд на Сочельник.

Что известно о грибе-баране

Грифола кудрявая (Grifola frondosa), грифола листоватая, гриб-баран, баранья голова (бараньоха), маитаке – вид базидиомикотовых грибов семейства мерипиловые. Это крупный, иногда огромный гриб, который отличается превосходным вкусом, но встречается редко. В Украине он занесен в Красную книгу.

В основном гриб растет в Китае, в северо-восточной части Японии и Северной Америке, и ценится в традиционной китайской и японской гербологии как лекарственный гриб.

В Украине он преимущественно встречается в старых участках соснового леса в западных областях Украины. Он обычно растет на пнях, срубах, у основания стволов. Месторасположение из года в год одно и тоже.

Плодовые тела грибов имеют диаметр до 80 см и массу до 10 кг. Плодовое тело представляет собой густой рунистый сросток псевдошапочных грибов с достаточно выразительными ножками, переходящими в листовидные или языкообразные шляпки. Ножки светлые, шляпки по краям темнее, в центре светлее. Мякоть белая, ломкая, имеет интересный ореховый запах и вкус.

