Не можете заснуть? Нейробиолог раскрыл простой трюк, который усыпляет мозг за 5 минут

Всем известно то состояние, когда мы открываем глаза в 3 часа ночи, и дальше уже не можем закрыть веки до самого утра, переворачиваясь с боку на бок.

Профессор нейронауки и офтальмологии в престижном Стэнфордском университете и ведущий чрезвычайно популярного подкаста Huberman Lab, доктор Эндрю Губерман дал ценные советы относительно того, как быстро заснуть, если вы внезапно проснулась ночью. Рекомендации прозвучали во время шоу "Реальное время с Биллом Махером".

Хитрый трюк описан так: двигайте глазами, пока они закрыты. Когда вы просыпаетесь ночью и не можете заснуть, Губерман советует следующее:

"Сделайте несколько длинных, расслабленных вдохов. А теперь наступает "странная" часть – с закрытыми глазами осторожно двигайте ими влево и вправо. Как будто вы наблюдаете за пейзажем за веками. Это движение, вместе с выдохами, сигнализирует вашему телу, что пора расслабиться".

И да, он признал, что это звучит "очень странно", но, исходя из физиологии, это работает. Он так верит в этот подход, что в шутку сказал, что готов поспорить — хоть и немного — что вы снова будете в объятиях Морфея через пять минут.

Почему это вообще работает?

Этот трюк имеет весомые корни в нейронауке. В другом подкасте (Mark Bell's Power Project) Губерман объяснил связь между движениями глаз и миндалиной, частью мозга, отвечающей за эмоциональные реакции, особенно страх и тревогу.

Когда мы двигаем глазами влево и вправо (например, во время ходьбы, сканируя окружающую среду), активность миндалины уменьшается. Мозг получает сообщение: "Все под контролем. Опасности нет. Вы можете успокоиться".

Хотя это может звучать немного необычно, но совет Губермана имеет весомое научное подтверждение. Иногда решения наших проблем настолько просты, что мы их не замечаем.

