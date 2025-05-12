Навеки 27 лет: на войне погиб оператор дронов со Львовщины Богдан Пундор. Фото

Вблизи села Малиновка Покровского района Донецкой области погиб 27-летний украинский защитник Богдан Пундор. Его жизнь оборвалась 28 апреля во время выполнения боевого задания.

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Военный вернулся в родное село "на щите". О гибели сообщила Львовская областная военная администрация.

Богдан Пундор был пилотом (оператором) беспилотных летательных аппаратов в составе воинской части 3002. В ряды Вооруженных Сил Украины он вступил в августе 2024 года, чтобы защищать Родину от российских захватчиков.

Погибший родом из села Междуречье Жидачевской общины Стрыйского района Львовской области.

Как сообщал OBOZ.UA, что во время выполнения боевого задания свою жизнь за Родину отдал защитник из Кировоградской области Валерий Котов. О трагическом известии на своей Facebook-странице сообщил Александрийский городской совет. Молодому воину навсегда останется 26 лет.

Напомним, на войне погиб украинский защитник с Полтавщины Юрий Сорока. Последний бой он принял на северо-восточном направлении фронта, выполняя воинский долг. Герою навеки осталось 46 лет.

Также, во время выполнения боевого задания свою жизнь за Родину отдал защитник, младший сержант Анатолий Левонюк.Он был младшим сержантом, служил водителем пулеметного отделения воинской части А4010. Его жизнь оборвалась 22 апреля в поселке Алексеево-Дружковка Донецкой области.

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