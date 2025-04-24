Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник из Полтавской области Юрий Сорока. Фото

Украинский защитник с Полтавщины Юрий Сорока погиб в боях на северо-восточном направлении фронта, выполняя воинский долг. Герою навеки осталось 46 лет.

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О потере сообщила Лохвицкая территориальная громада, а также представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин. Известно, что что войн пал 20 апреля вследствие артиллерийских обстрелов.

Юрий Григорьевич Сорока родился 9 ноября 1978 года, был жителем села Токари Лохвицкого района Полтавской области.

Окончил местную школу в 1997 году, после чего продолжил обучение в ПТУ № 32.

Получил специальность аппаратчик варки утфеля 4-го разряда, а также слесарь-ремонтник 3-го разряда.

Много лет работал на УАСП ООО "Каис" (украинско-американское совместное предприятие, осуществляющее закупку, продажу и экспорт зерновых, масличных и технических культур из Украины).

В декабре 2024 года стал на защиту Украины в ряды Вооруженных сил Украины, имел звание рядовой.

"Погиб 20 апреля 2025 года вследствие российских обстрелов из РСЗО на северо-восточном направлении", – сообщил Роман Истомин.

Герой мужественно исполнил воинский долг, рассказали в Лохвицкой громаде.

У павшего защитника Украины остались родной брат Сергей и тетя Надежда.

Место и время прощания с Юрием Сорокой будет сообщено позже.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чугуевском районе Харьковщины 18 апреля погиб воин из Львовской области Степан Троцюк. Герою навсегда осталось 27 лет. Он был жителем города Самбор, простились со Степаном 23 апреля.

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