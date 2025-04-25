'Нужно прекращение огня': Зеленский – о ПВО, баллистических атаках РФ, работе журналистов и важных встречах в ближайшее время. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни могут состояться "очень веские встречи, которые должны приблизить тишину для Украины". Наше государство требует от России безусловного прекращения огня.

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А для того, чтобы россияне восприняли предложение США или Украины о прекращении огня и движения к миру, на государство-агрессора необходимо оказывать давление. Об этом президент сказал в обращении к украинцам и миру вечером в пятницу, 25 апреля.

"Нужно реальное давление на Россию, чтобы они восприняли либо американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, либо наше предложение – любое, которое действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня, а затем – достойный мир и гарантии безопасности. Дипломатия должна сработать. И мы делаем все для того, чтобы дипломатия стала действительно содержательной и наконец-то сработала", – заявил Зеленский.

Президент также проинформировал, что провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего и отдельно заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова, в частности, относительно ПВО для Украины.

"Самый главный вопрос на сегодняшний день – ПВО. Поставка в Украину систем ПВО, поставка ракет для ПВО. Наши договоренности с нашими партнерами. Контракты. Наша готовность производить ПВО в Украине и переговоры по лицензиям. Были доклады военных и чиновников", – отметил он.

Кроме того, Украина пытается добиться согласия от Соединенных Штатов Америки относительно ЗРК Patriot. Наше государство, по словам Зеленского, готово купить необходимое количество систем у Вашингтона.

"Речь не идет о благотворительности. Мы предложили конкретные варианты соглашения, чтобы защитить наших людей. Я поручил дипломатам работать активнее относительно ответа на "петриоты", – сказал глава государства.

Президент также рассказал, что вместе с дипломатическими представителями государств и международных организаций, работающих в Украине, побывал на месте удара баллистики по Киеву. В результате этого удара погибли 12 человек.

"Были на месте более 50 представителей посольств и 11 представителей международных организаций. Мы вместе почтили память погибших. Все дипломаты собственными глазами увидели, кого атакует Россия своей баллистикой. Баллистикой, которую они получают в Северной Корее. Я благодарю все государства, которые вместе с Украиной в таких обстоятельствах, в такие моменты: Европа, Латинская Америка, Африка, Азия, Австралия и регион Тихого океана, Северная Америка – всех партнеров хочу поблагодарить за поддержку сейчас. Также – всем международным организациям, которые помогают нам, помогают нашему государству, которые поддерживают украинцев", – сказал он.

Отдельно президент поблагодарил украинских и иностранных журналистов, которые распространяют в мире правду о том, что происходит в Украине, и о том, как мы нуждаемся в мире.

Напомним, российские оккупационные войска ночью в четверг, 24 апреля, атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе столицы частично разрушен жилой дом. К сожалению, в результате вражеской атаки погибли 12 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российских ракетных обстрелов Киева в четверг, 24 апреля, погибли два ребенка. Ими оказались сын и дочь врача Национального института рака.

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