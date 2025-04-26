Непоправимая потеря: в Донецкой области погиб Герой со Львовщины Анатолий Левонюк. Фото
Украина продолжает терять своих Героев борьбе за независимость. Во время выполнения боевой задачи свою жизнь за Родину отдал защитник, младший сержант Анатолий Левонюк.
О трагедии сообщили в Шептицком горсовете. Анатолию Левонюку, воину, навсегда будет 37 лет. Он был младшим сержантом, служил водителем пулеметного отделения воинской части А4010. Его жизнь оборвалась 22 апреля в поселке Алексеево-Дружковка Донецкой области.
Погибший был родом из Шептицкого и работал подземным горняком на шахте "Червоноградская" с 2009 года. По словам представителей горсовета, его смерть является огромной потерей для общества, а вся Шептицкая семья склоняет голову в скорби.
"Низкий поклон Защитнику, перед которым все мы в неоплатном долге. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким. Разделяем боль непоправимой потери и склоняем голову в скорби", – говорят в мэрии.
Детали о чине похорон обещают сообщить дополнительно.
Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания свою жизнь за Родину отдал защитник из Кировоградщины Валерий Котов. О трагическом известии на своей Facebook-странице сообщил Александрийский городской совет. Молодому воину навсегда останется 26 лет.
Напомним, на войне погиб украинский защитник из Полтавской области Юрий Сорока. Последнее сражение он принял на северо-восточном направлении фронта, выполняя военную обязанность. Герою навеки осталось 46 лет.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!