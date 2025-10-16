Над Украиной будет оставаться холодная воздушная масса: синоптики сказали, где ожидать заморозков

Согласно последним прогнозам погоды, в Украине 16 октября осадков не будет. В стране будет облачно, с прояснениями, а на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами будет туман. А первые заморозки, которые вчера наблюдались только на юге и востоке, сегодня будут везде.

Преимущественно западный ветер неприятностей не доставит, потому что его скорость не превысит 5-10 м/с. Об этом рассказывают специалисты Укргидрометцентра.

Температура в четверг 16 октября

Ночью в большинстве областей будет 1-6° тепла, также "заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-3°", отмечают синоптики.

В дневные часы воздух прогреется до 7-12° тепла.

Погода в Киеве

В столице и столичной области также будет облачно с прояснениями, без осадков и без сильного ветра(всего 5-10 м/с).

В Киеве ночью ожидают 2-4° тепла даже на земле. А вот в области "возможны заморозки на поверхности почвы 0-3°". Днем в области будет до 7-12°, а в столице – около 10°.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Из-за указанной температуры Укргидрометцентр предоставил "предупреждение об опасных метеорологических явлениях"; по их оценке, это первый, желтый уровень опасности.

Ночью 17 октябряна востоке и юго-востоке также ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-3° - соответственно, синоптики предупреждают о желтом уровне опасности и в пятницу.

Что говорят специалисты

Интересно – эту довольно холодную как для октября погоду специалисты назвали "спокойной". Имеется в виду отсутствие ветра и осадков, что действительно, немного примеряет с похолоданием. По определению синоптиков, сейчас "погоду без осадков формирует поле высокого давления, а территория страны находится вне поля зрения атмосферных фронтов".

Известный украинский синоптик Наталка Диденко объясняет сегодняшнюю погоду "мощной масштабной антициклонической полосой высокого атмосферного давления", которая вытянулась от Исландии через Британию, Германию и Польшу в Украину. Именно она "будет блокировать доступ осадков", и именно поэтому "Украина без дождей и без снега".

Как сообщал OBOZ.UA, грядущая зима 2025-2026 годов может стать одной из самых холодных за последние десятилетия. Ожидаются сильные морозы, значительные снегопады и затяжное похолодание во второй половине сезона.

