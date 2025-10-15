В Украине немного потеплеет, но ненадолго: синоптик дала подробный прогноз. Карта

В четверг, 16 октября, и в пятницу, 17 октября, в Украине ожидается немного теплее погода чем накануне. Также синоптики прогнозируют отсутствие осадков.

Однако уже с 18 октября погодная картина изменится: дождей станет больше, а температура воздуха снизится. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"16 и 17 октября в Украине будет преобладать: а) сухая погода, б) более теплая погода. Мощная масштабная антициклоническая полоса высокого атмосферного давления, вытянувшаяся от Исландии через Великобританию через Германию-Польшу в Украину будет блокировать доступ осадков", – подчеркнула она.

Синоптическая ситуация в Украине

По словам Диденко, только высокая влажность или облачная погода может вызвать туманы. Поэтому водителям следует быть осмотрительными на дорогах.

Ночью температура воздуха будет оставаться низкой – от +2 до +6 градусов, местами возможны заморозки. Днем 16 октября в большинстве областей Украины ожидается достаточно комфортная погода с температурой от +10 до +15 градусов, лишь на северо-востоке будет прохладнее – от +7 до +11 градусов.

"18-го октября станет больше дождей, начнется похолодание в западных областях, а 19-го октября и дожди, и почти повсеместно в Украине ощутимое похолодание до дневных +5+9 градусов", – говорится в сообщении.

Поэтому, по словам Диденко, "ближайшие два дня, 16 и 17 октября немного погреемся на улице".

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу Укргидрометцентра, в течение 15 октября ожидается облачная с прояснениями погода. В целом будет "без существенных осадков", лишь на северо-востоке страны днем синоптики ожидают "небольшой дождь". Также на Закарпатье ночью и утром местами будет туман.

