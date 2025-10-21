На Ривненщине женщина с помощью Photoshop изменила себе группу инвалидности, чтобы сын не пошел в армию: чем все закончилось

В Ривненской области женщина с помощью программы Photoshop и корректора изменила в документах свою группу инвалидности, чтобы ее сына не забрали на войну. С поддельными справками мужчина пошел в ТЦК, но обман быстро раскрылся.

Об этом говорится в приговоре Костопольского районного суда. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа на сумму 8 500 тыс. гривен.

Детали дела

По информации следствия, предпринимательница из села Зносичи Сарненского района подделала документы, чтобы помочь сыну избежать мобилизации. По данным следствия, женщина изменила в своих документах группу инвалидности с третьей на вторую, что давало бы ее сыну основание для отсрочки от призыва.

В 2024 году она отсканировала собственное пенсионное удостоверение с отметкой о III группе инвалидности, отредактировала его в Photoshop, заменив данные на "II группа", после чего распечатала поддельный документ. Также она с помощью ручки-корректора изменила данные в справке МСЭК: стерла слово "третья" и вписала "вторая".

Обман разоблачился

Фальшивые документы женщина передала своему сыну, который подал их в территориальный центр комплектования как доказательство того, что его мать имеет II группу инвалидности. Однако, по официальной информации Ривненской областной МСЭК, ей фактически установлена третья группа.

Суд признал женщину виновной в подделке и использовании фальшивых документов. В ходе расследования она раскаялась и способствовала следствию, и суд расценил это как смягчающее обстоятельство.

По решению суда, ей назначен штраф в размере 8500 гривен, зато арест с изъятого имущества был снят. Известно, что среди вещественных доказательств был сканер Canon, которым она пользовалась для копирования документов.

