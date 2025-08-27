На Полтавщине мужчина повторно отказался от повестки и получил приговор суда: как наказали

На Полтавщине мужчина дважды отказался от получения повестки и прохождения ВВК. Никаких уважительных причин для отказа у него не было.

Дело рассмотрел суд, который назначил наказание в виде штрафа. Подробности со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений сообщает "Суспільне Полтава".

Что известно

Дело уроженца города Карловка, который сейчас нигде не работает и не имел ранее судимостей, рассмотрел Карловский районный суд Полтавщины.

Судом было установлено, что 12 июля 2025 года о мужчина без уважительных причин отказался от прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом в тот же день был составлен соответствующий акт.

Уже на следующий день, 13 августа 2025 года, обвиняемый повторно отказался от получения повестки и прохождения ВВК. Повторный отказ также зафиксирован актом.

В суде обвиняемый беспрекословно признал свою вину в письменном заявлении. Он также отметил, что понимает содержание установленных досудебным расследованием обстоятельств.

В тексте приговора также указано, что на учете у психиатра и нарколога осужденный не состоит. Причин для отягощения наказания установлено не было.

В конце концов Карловский районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 337 "Уклонение от воинского учета или учебных (специальных) сборов" Уголовного кодекса Украины.

Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 5100 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах мужчина не явился в ТЦК и предстал перед судом. В ходе заседания он объяснил свои действия тем, что "был пьян". Свою вину гражданин признал, он также заявил, что обращался в ТЦК по поводу мобилизации, однако получил ответ приходить уже после суда.

По решению суда, мужчина проведет 3 года за решеткой, если приговор не пересмотрят в апелляционной инстанции.

