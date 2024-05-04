На Пасху накроет Землю сильная магнитная буря: сколько будет длиться

Начавшийся в последний день апреля геомагнитный шторм еще продолжается. 4 мая на Земле бушует четырехбалльная магнитная буря, которая по К-индексу считается средней. Но уже 5 мая ожидается магнитная буря мощностью пять баллов (по К-индексу большая).

Прогнозируется, что возмущения на Солнце станут активнее во второй половине воскресенья. Таким образом, магнитная буря на Земле достигнет пятибалльной отметки после 18 часов, предполагают в Королевской обсерватории Бельгии.

К сожалению, в Пасху магнитная буря только усилится – вечером 5 и весь день 6 мая явление достигнет шести баллов. Однако начиная с 7 мая прогнозируется завершение магнитных колебаний.

Специалисты из Meteoagent наглядно показали, какие магнитные возмущения ожидают нас в эти дни.

За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса М2, которые оказывают умеренное влияние на Землю. Геомагнитные условия были глобально спокойны и тихи, но в течение следующих 24 часов ожидается нестабильная активность, предупредили в обсерватории. Солнечный ветер, который со вчера на сегодняшний день снизился с 440 км/с до примерно 360 км/с, вновь усилится из-за возможного коронарного выброса.

Что такое К-индекс

Это глобальный индекс геомагнитной активности, основанный на 3-часовых измерениях наземных магнитометров по всему миру. Каждая станция откалибрована в соответствии со своей широтой и сообщает определенный К-индекс в зависимости от геомагнитной активности, измеренной в местоположении магнитометра.

Однако существует и общий для всей планеты индекс геомагнитных бурь – Kp-индекс или планетарный К-индекс. Именно он и указан в данных Мeteoagent.

Что такое солнечный ветер и магнитная буря

Геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли из-за вспышек в короне Солнца. Вокруг нашей планеты есть магнитосфера (она, кстати, есть далеко не у каждого небесного тела). Это своеобразная защита от солнечной радиации. После вспышки в короне Солнца так называемый солнечный ветер достигает Земли и начинает сильнее давить на магнитную оболочку нашей планеты.

Обычно давления магнитосферы планеты и солнечного ветра постоянны и равны. Однако во время вспышек на Солнце растет скорость солнечного ветра, соответственно, растет его давление на магнитосферу Земли. Колебания таких давлений и есть геомагнитная буря.

Что делать во время бурь

Под влияние геомагнитных возмущений попадают метеочувствительные и метеозависимые люди. Ухудшение самочувствия у таких людей некоторые медики объясняют тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярное кровообращение и наступает кислородное голодание тканей.

Именно поэтому изменение магнитного поля Земли может привести к повышению давления, головной боли, снижению работоспособности и обострению хронических заболеваний.

Медики советуют защищаться от магнитных бурь не только метеочувствительным, но и всем людям. Прежде всего стоит на время изменить свой режим дня с тем, чтобы можно было хорошо высыпаться.

Особое внимание следует уделить рациону и отказаться от жирной и острой пищи, алкоголя, кофе. Напротив, рекомендуется включить в рацион травяные чаи и пить больше воды.

Также медики рекомендуют отказаться от тяжелых физических нагрузок, заменить силовую тренировку прогулкой на свежем воздухе.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние дни апреля число Вольфа – числовой показатель солнечной активности, связанный с количеством солнечных пятен – имело наивысшее значение в 25-м цикле солнечной активности. Также это было самое высокое значение числа за последние 22 года.

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