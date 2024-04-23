На Солнце зафиксировали рекордное за десятки лет количество пятен: стоит ли ожидать магнитных бурь. Видео

Сейчас на видимом диске Солнца присутствует сразу 18 групп пятен (всего – 283 пятна). 22 апреля число Вольфа, по которому прогнозируют возмущения на Солнце и магнитные бури на Земле, достигло 319. Это очень высокий показатель.

В настоящее время число Вольфа (это числовой показатель солнечной активности, связанный с количеством солнечных пятен) имеет наивысшее значение в 25 цикле солнечной активности. Также это самое высокое значение числа за последние 22 года.

На карте Солнца, созданной в Royal Observatory of Belgium, ученые каждые три часа обновляют данные по пятнам на нашей звезде. Группа солнечных пятен №3646 (на карте центральная, сверху) сейчас обращена к Земле. Вместе с группами №№3645 и 3656 эти пятна ранее стали источником многих солнечных вспышек низкого уровня класса M.

Таким образом, специалисты прогнозируют, что деятельность группы пятен №3646 приведет к геомагниным бурям в ближайшие дни. По К-индексу продолжающиеся уже сейчас бури с 25 по 27 апреля включительно возрастут до четырехбалльных. Это считается достаточно сильными возмущениями.

Ранее на эти дни прогнозировали слабые, трехбалльные бури.

Что такое К-индекс

Это глобальный индекс геомагнитной активности, основанный на 3-часовых измерениях наземных магнитометров по всему миру. Каждая станция откалибрована в соответствии со своей широтой и сообщает определенный К-индекс в зависимости от геомагнитной активности, измеренной в местоположении магнитометра.

Однако существует и общий для всей планеты индекс геомагнитных бурь – Kp-индекс или планетарный К-индекс. Он и указан в данных Мeteoagent.

Что такое магнитная буря

Геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли из-за вспышек в короне Солнца. Вокруг нашей планеты есть магнитосфера (она, кстати, далеко не у каждого небесного тела). Это своеобразная защита от солнечной радиации. После вспышки в короне Солнца так называемый солнечный ветер достигает Земли и начинает сильнее давить на магнитную оболочку нашей планеты.

Обычно давления магнитосферы планеты и солнечного ветра постоянны и равны. Однако во время вспышек на Солнце растет скорость солнечного ветра, соответственно, растет его давление на магнитосферу Земли. Колебания таких давлений и есть геомагнитная буря.

Что делать во время бурь

Под влияние геомагнитных возмущений попадают метеочувствительные и метеозависимые люди. Ухудшение самочувствия у таких людей некоторые медики объясняют тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярное кровообращение и наступает кислородное голодание тканей.

Именно поэтому изменение магнитного поля Земли может привести к повышению давления, головной боли, снижению работоспособности и обострению хронических заболеваний.

Медики советуют защищаться от магнитных бурь не только метеочувствительным, но и всем людям. Прежде всего стоит на время изменить свой режим дня с тем, чтобы можно было хорошо высыпаться.

Особое внимание следует уделить рациону и отказаться от жирной и острой пищи, алкоголя, кофе. Напротив, рекомендуется включить в рацион травяные чаи и пить больше воды.

Также медики рекомендуют отказаться от тяжелых физических нагрузок, заменить силовую тренировку прогулкой на свежем воздухе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с 22 по 28 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, ожидаются дожди. К концу недели температура воздуха в столице прогреется до +22 градусов.

Тем временем Львов и область засыпало аномальным градом, похожим на снег. Улицы, уже успевшие покрыться зеленью, побелели, как зимой.

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