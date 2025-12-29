Может ли военнообязанный, находящийся в розыске, получить бронь: объяснение

Военнообязанные граждане, которых территориальный центр комплектования (ТЦК) объявил в розыск, в отдельных случаях могут получить бронирование от мобилизации. Такая норма действует только для ограниченного круга критически важных предприятий и имеет ограничения во времени.

Об этом рассказали специалисты портала "Юристи.UA". Они отмечают, что статус пребывания в розыске не всегда делает невозможным бронирование от мобилизации.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что такая возможность предусмотрена законодательством, однако она распространяется не на все критически важные предприятия. По его словам, соответствующая норма касается исключительно предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Это подтвердил и юрист Владислав Дерий. Он также уточнил, что бронирование для граждан в розыске возможно только в течение ограниченного срока. Речь идет о 45 днях с момента заключения нового контракта на предприятии ОПК, которое обеспечивает потребности Вооруженных сил Украины, других военных формирований, функционирование экономики или жизнедеятельность населения в особый период.

В то же время, как отметил Дерий, если военнообязанный человек работает на критически важном предприятии, которое не относится к оборонно-промышленному комплексу, бронирование возможно только при отсутствии статуса розыска.

