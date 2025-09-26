Может ли штраф от ТЦК быть аннулирован: детальное разъяснение

Территориальные центры комплектования имеют право штрафовать военнообязанных за нарушение правил воинского учета. Однако делать это они могут только в четко определенные законом сроки.

Видео дня

Подробности сообщает портал inseinin.com.ua. Там отметили, что штрафы для нарушителей воинского учета не бессрочные.

Подробности

Как выяснили юристы, штраф может быть наложен не позднее чем через год с момента самого нарушения. Если же этот срок истек – возможность привлечения к ответственности автоматически аннулируется.

Также наложить штраф можно в течение трех месяцев со дня выявления нарушения, но только в пределах одного года с момента его совершения.

Если же ТЦК не успеет оформить штраф в этот трехмесячный срок, привлечь нарушителя к ответственности уже будет невозможно.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, чем грозит неуплата от ТЦК, а также кого мобилизуют с 1 октября и где могут вручить повестку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!