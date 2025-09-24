Кого мобилизуют в Украине с 1 октября и где могут вручить повестку: подробное объяснение

В октябре в Украине продолжится общая мобилизация и военное положение, которые на данный момент продлены до 5 ноября 2025 года. В соответствии с действующим законодательством, мобилизации подлежат военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

На службу призывают пригодных или ограниченно пригодных украинцев по состоянию здоровья. OBOZ.UA выяснял, кого мобилизуют в Украине с 1 октября и где могут вручить повестку.

Кого будут мобилизовывать

Согласно действующему законодательству, призыву подлежат военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют права на отсрочку и признаны годными к военной службе.

В октябре приоритетными категориями граждан для мобилизации будут:

– военнообязанные с опытом службы – украинцы в возрасте 18-60 лет, которые уже проходили военную подготовку или участвовали в боевых действиях;

– военнообязанные, которые ранее считались ограниченно пригодными. Сейчас этот статус отменен, те же, кто его имел раньше, должны были до 5 июня пройти медкомиссию;

– мужчины без военного опыта – военнообязанные от 25 до 60 лет, которые не проходили службу, но пригодны по состоянию здоровья;

– мужчины, которые потеряли право на отсрочку, если отсутствуют другие законные причины, которые позволяют избежать службы.

Где и кто может вручать повестки

Согласно законодательству, вручение повесток могут осуществлять в любом месте, не ограничиваясь только местом жительства или работы. Повестку могут вручить по месту жительства, на работе или в учебном заведении, на улице, блокпостах и в общественных местах, на пропускных пунктах через государственную границу Украины.

Право на вручение повесток имеют представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), представители органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организаций, представители структурных подразделений районных, городских государственных администраций.

Важно отметить, что повестка считается врученной только при личной подписи военнообязанного. Повестка, которая заполняется на улице, должна быть предварительно оформлена, подписана руководителем ТЦК и заверена печатью. Заполнение бланка повестки на месте вручения является нарушением. Также, согласно новым правилам, повестка может быть отправлена по почте заказным письмом, и в таком случае она также считается врученной.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине определение годности военнообязанных к службе происходит через военно-врачебную комиссию (ВВК) по Расписанию болезней, утвержденному Министерством обороны. Этот документ описывает состояния, при которых человека признают непригодным, пригодным или пригодным к службе в тылу.

