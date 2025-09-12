Чем грозит неуплата штрафа от ТЦК: подробное объяснение

За нарушение воинского учета ТЦК может наложить на военнообязанного штраф. Минимальная сумма административного наказания – 17 тысяч гривен, максимальная – 25 000 грн.

Видео дня

О том, при каких условиях возрастает сумма штрафа и каковы действия ТЦК после его неуплаты, рассказал представитель Киевского областного ТЦК Олег Байдак в интервью спикеру Министерства обороны Украины Оресту Дрималовскому.

Как работает сервис уплаты штрафов в Резерв+

С недавних пор в приложении Резерв+ заработал сервис уплаты штрафов за неприбытие по повестке. Байдак рассказал, как он работает.

"Механизм такой. У военнообязанного в Резерв+ засвечивается сигнал, что к нему есть претензия из-за неявки в ТЦК. Он должен согласиться с ней, то есть "кликнуть" на кнопку, что он соглашается и готов принять этот штраф. После этого выписывается постановление с электронной подписью начальника ТЦК. Это постановление видит военнообязанный. И только после этого он может заплатить штраф", – пояснил спикер.

По его словам, на уплату штрафа у военнообязанного есть три дня.

Наказание за неуплату штрафа

По словам представителя военкомата, если военнообязанный проигнорировал показания о штрафе, этот факт зафиксируют, а размер административной задолженности достигнет 25 тысяч гривен.

"После того, как военнообязанный отказался платить, остается претензия о том, что он не уплатил штраф, не явился по повестке. Далее будут соответствующие действия ТЦК: во время проверки документов с фиксацией на бодикамеру его должны доставить в отдел ТЦК", – заявил Олег Байдак.

По словам представителя, если же военнообязанный заплатил штраф, то вопрос с этой неявкой в ТЦК будет закрыт. И он получит следующую повестку.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 сентября все работники ТЦК и СП в Украине обязаны носить бодикамеры, с помощью которых они должны проводить видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток военнообязанным гражданам. В случае нарушения правил видеофиксации работники ТЦК и СП будут нести дисциплинарную ответственность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!