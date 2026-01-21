Могут ли в Украине мобилизовать военнообязанных с онкологическими болезнями: объяснение

В Украине граждане с серьезными проблемами со здоровьем могут получить отсрочку от мобилизации или вообще быть сняты с воинского учета. Среди таких состояний – онкологические заболевания, однако все зависит от стадии болезни и состояния пациента.

Некоторые онкобольные могут быть мобилизованы, если их состояние позволяет службу в доступных подразделениях. OBOZ.UA рассказывает все, что нужно знать.

По законодательству, невозможно мобилизовать лиц с активными злокачественными новообразованиями или больных с онкологией и метастазами – им предоставляют отсрочку.

В то же время пациенты, которые находятся в стадии ремиссии или имеют стабильное состояние, теоретически могут быть привлечены к службе, при условии, что ее условия не будут вредить их здоровью.

Таким образом, решение о мобилизации принимается индивидуально с учетом медицинских показателей и состояния здоровья гражданина.

Напомним, во время военного положения в Украине мобилизация касается всех военнообязанных независимо от того, сколько членов семьи уже служат. Родственные связи сами по себе не являются основанием для отсрочки или освобождения. Закон четко определяет, кто может попасть в ряды Вооруженных сил и при каких условиях возможны исключения.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году мужчины, имеющие инвалидность, как и раньше, не будут подлежать мобилизации. Исключения возможны только в случае потери статуса инвалидности или добровольного поступления на военную службу.

Также военнообязанные граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые являются родителями трех и более детей, имеют право на отсрочку. Однако при определенных условиях даже многодетных мужчин могут мобилизовать.

