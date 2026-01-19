Сколько членов семьи могут мобилизовать во время военного положения в Украине: объяснение

Во время военного положения в Украине мобилизация касается всех военнообязанных, независимо от того, сколько членов семьи уже служат. Родственные связи сами по себе не являются основанием для отсрочки или освобождения.

Видео дня

Закон четко определяет, кто может попасть в ряды Вооруженных сил и при каких условиях возможны исключения. OBOZ.UA рассказывает все, что нужно знать.

В условиях всеобщей мобилизации в армию могут призвать любого из членов семьи, кто достиг призывного возраста и не имеет законных оснований для отсрочки. Это означает, что даже если другие родственники уже служат, мобилизационные мероприятия могут коснуться остальных членов семьи. Закон не делает исключений по родственным связям, ведь главным критерием является военная пригодность и отсутствие законных оснований для отсрочки.

В то же время существуют отдельные категории, которым могут предоставить отсрочку или временно освободить от службы. Среди них – лица, содержащие трое и более несовершеннолетних детей, одинокие родители, те, кто ухаживает за человеком с инвалидностью или тяжелобольным родственником, лица с собственной инвалидностью или временно непригодные к службе по состоянию здоровья.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году мужчины, имеющие инвалидность, как и раньше, не будут подлежать мобилизации. Исключения возможны только в случае потери статуса инвалидности или добровольного поступления на военную службу.

Также военнообязанные граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые являются родителями трех и более детей, имеют право на отсрочку. Однако при определенных условиях даже многодетных мужчин могут мобилизовать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!