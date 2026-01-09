Могут ли мобилизовать многодетных родителей во время военного положения в Украине: объяснение

Военнообязанные граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые являются родителями трех и более детей, имеют право на отсрочку. Однако при определенных условиях даже многодетных мужчин могут мобилизовать.

Все дело – в правильно оформленных документах. При наличии надлежащим образом оформленной отсрочки многодетный отец не подлежит мобилизации. Это право подкреплено законодательно, в частности ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Как оформить отсрочку родителям трех и более несовершеннолетних детей

Это можно сделать онлайн – через приложение "Резерв+". также можно обратиться в свой Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Там необходимо подать заявление и пакет документов, подтверждающих право на отсрочку.

Какие документы нужно собрать

Военнообязанному нужно предоставить паспорт, военно-учетный документ, свидетельства о рождении детей, в которых он указан отцом, а также свидетельство о браке (или решение суда о его расторжении).

Как объясняла адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН, одним из ключевых условий получения отсрочки является отсутствие задолженности по уплате алиментов сроком более трех месяцев.

Чтобы подтвердили это официально, мужчина должен предъявить сведения из реестра должников о том, что соответствующей задолженности нет.

Если дети не являются родными, дополнительно нужно собрать документы о том, что дети находятся на содержании мужчины.

По словам адвоката Бекало, это может быть, к примеру, решение суда или другие сведения – в зависимости от обстоятельств.

Когда многодетных родителей могут мобилизовать

Бекало предупредила, что с юридической точки зрения – и это подтверждается на практике – мужчину могут мобилизовать, если он имеет трех и более детей, но не подал заявление на отсрочку вместе с подтверждающими документами.

Адвокат отмечает, что в случае прибытия/доставки в ТЦК и СП многодетным родителям необходимо сразу заявить о своем праве на отсрочку и предоставить соответствующие документы, которые это подтверждают.

