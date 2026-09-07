Могут ли лишить права на управление автомобилем за неявку по повестке: разъяснение

Военнообязанным, не выполняющим требования территориального центра комплектования и социальной поддержки, могут временно ограничить право управления транспортными средствами. В частности, такое ограничение может применяться за неявку по повестке.

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В то же время сам ТЦК и СП не имеет права самостоятельно изымать водительское удостоверение — окончательное решение принимает суд. Об этом сообщил Житомирский областной ТЦК и СП.

Могут ли ограничить право на управление автомобилем

Если военнообязанный не выполняет требование ТЦК и СП, в частности не прибывает по повестке, территориальный центр может обратиться в суд.

После рассмотрения дела суд имеет право временно ограничить лицо в праве управления транспортным средством. Такое ограничение будет действовать до момента выполнения или отзыва требования ТЦК и СП.

При этом речь идет именно о временном запрете на управление транспортным средством, а не об изъятии водительских прав.

Согласно статье 283-2 Кодекса административного судопроизводства Украины, суд может применить такое ограничение по обращению ТЦК и СП.

Когда водитель не может быть ограничен в праве управления автомобилем

Закон предусматривает случаи, когда суд не применяет временное ограничение права управления транспортными средствами.

В частности, такое ограничение не вводится, если автомобиль является основным законным источником дохода человека.

Также запрет не применяется, если транспортное средство необходимо в связи с инвалидностью самого водителя или человека, на содержании которого находится военнообязанный.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области мужчину оштрафовали на 17 тысяч за неявку по повестке в ТЦК, но суд отменил штраф.

Также в Закарпатье полицейского-майора мобилизовали, несмотря на бронь. Сотрудник правоохранительных органов обжаловал решение в суде.

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