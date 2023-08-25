Министр энергетики: зима будет сложной, давайте не будем себе врать

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что предстоящий отопительный сезон будет непростым для страны. Он отметил, что, вероятно, российские войска будут снова атаковать энергетическую систему Украины.

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Об этом говорилось в комментарии Галущенко во время телемарафона. Он не отрицает возможность массовых отключений света.

"Зима будет сложной, давайте не будем себе врать. Прежде всего потому, что мы ожидаем, что враг будет и дальше системно атаковать энергетику Украины именно зимой. Важно, что действительно у нас уже есть понимание, как жить в таком режиме, то есть как держать систему в таком режиме. Поэтому будем бороться, это очередная битва. Мы прошли одну битву, пройдем и следующую", — отметил он.

Напомним, что в Украине зимой отключения могут длиться по 8-10 часов. И избежать их не удастся даже без новых ракетных ударов по энергосистеме, уверены эксперты. Несмотря на все усилия работников "Укрэнерго" по восстановлению, работоспособного оборудования в сети осталось около 30%. Даже в случае прекращения ракетного террора отключений зимой не избежать.

Кроме того, эксперты считают, что атаки РФ на украинскую энергетику, вероятно, продолжатся этой зимой. Однако Украина уже продемонстрировала, что способна справляться с проблемами эксплуатации и обслуживания энергосистемы даже в условиях войны.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что при отключении света остро встанет проблема освещения квартир и домов, особенно в вечерние часы. Одно из лучших решений – светодиодные лампы с аккумулятором.

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