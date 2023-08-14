Поможет в случае блэкаута: как освещать квартиру при масштабных отключениях электричества

С наступлением холодов в Украине могут возобновиться массовые отключения света. Причина – причиненные Россией разрушения энергосистеме страны очень масштабные и справиться с ними за лето в полной мере не удалось. В таком случае остро станет проблема освещения квартир и домов – особенно в вечерние часы. Одно из лучших решений – светодиодные лампы с аккумулятором.

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Дело в том, что благодаря, собственно, аккумулятору не просто горят, но и накапливают энергию и позволяют работать без подключения несколько часов, говорится в материале OBOZREVATEL. Цены на такие лампы разные – все зависит от характеристик. Так, купить такой прибор можно как за около 200 грн, так и за 400 грн.

Альтернатива – фонари. В зависимости от типа, они работают как от батареек, так и от встроенного аккумулятора. Поэтому последние необходимо время от времени заряжать.

Стоят такие инструменты по-разному. К примеру:

батареечный можно купить за около 100 грн;

аккумуляторный – за около 3 000 грн.

Если же света нужно немного – к примеру, просто чтобы было видно, куда идешь, – вполне сойдут и светодиодные гирлянды либо же свечи. Однако при использовании последних следует строго придерживаться техники безопасности:

ставить их подальше от легковоспламеняющихся предметов;

использовать огнеупорную подставку и т. д.

Гирлянды купить можно как за 100-300 грн, так и за 1 000 грн и выше – все зависит от ваших потребностей и размера кошелька. Свечи – как за несколько гривен, так и за несколько тысяч за набор.

Ранее OBOZREVATEL выделил топ-5 вещей, которые можно закупить к блэкауту уже сейчас – и не ожидать ажиотажа. А следовательно, и сэкономить деньги.

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