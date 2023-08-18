Отключений тока зимой не избежать даже без ракетных ударов: эксперты рассказали, как долго будут длиться 

В Украине зимой отключения могут длиться по 8-10 часов. При этом избежать их не удастся даже без новых ракетных ударов по энергосистеме, уверены эксперты.

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Как пишет издание UBR.ua со ссылкой на экспертов, энергосистема Украины ощутимо пострадала из-за ракетных ударов РФ. Несмотря на все усилия работников "Укрэнерго" по восстановлению, работоспособного оборудования в сети осталось около 30%, говорит экс-министр энергетики Иван Плачков. Даже в случае прекращения ракетного террора отключений зимой не избежать, считает энергетический эксперт Юрий Корольчук.

"Наши подстанции будут готовы к пиковым нагрузкам зимой. Опыт проработан, мы готовы к худшим сценариям", – пообещал ранее председатель правления национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Юрий Корольчук уверен, что отключения могут длится по 8-10 часов. "Даже если не будет ударов – все равно будут отключения. Если будет теплая зима – без ударов будет так же, как и год назад. В самом худшем случае отключения могут длиться и по 8, и по 10 часов", – рассказал UBR.ua Корольчук.

Иван Плачков считает, что вероятность отключений крайне высока – но пока рано говорить о продолжительности."Отключения, скорее всего, будут. Причем если зима будет теплая – то это одна ситуация", – отметил экс-министр.

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