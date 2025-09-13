'Металічний' и 'металевий': в чем разница и как правильно употреблять

Украинский язык богат и благозвучен. Иногда даже слова, которые кажутся синонимами, могут иметь различия в значении и сфере употребления. Прилагательные "металевий" и "металічний" относятся именно к таким парам.

В повседневной речи они часто взаимозаменяемы, однако в научных и технических текстах важно соблюдать четкое различие. Языковеды объяснили нюансы.

Прилагательное "металевий" употребляют тогда, когда речь идет о материале, из которого изготовлен предмет. Это наиболее распространенное значение, которое понятно всем без дополнительных объяснений. Мы говорим: металеві двері, металевий посуд, металевий меч. В более редких случаях слово может иметь значение "связанный с производством металла", например, металевий завод, тобто металургійний.

Например:

А тут поряд з тополями виросли край шляху ажурні металеві щогли (Олесь Гончар).

Як свідчать археологічні дані, в Україні-Русі княжої доби було вже розвинуте металеве виробництво (З науково-популярної літератури).

Другое прилагательное – "металічний" означает не материал, а характерные свойства металла: блеск, звук, вкус, физико-химические особенности. Именно поэтому употребляем выражения: металлический блеск, металлический привкус, металлическая связь в химии.

Раптом звідкись ледве чутно просочується до гомону голосів трошки гунявий, металічний і ніжний звук (Володимир Винниченко).

В научных текстах различение особенно важно: "металлическая связь характеризуется большой подвижностью электронов" или "бронзовки имеют окраску с металлическим блеском".

Итак, если речь идет о вещи, сделанной из металла – используйте "металевий". Если же имеете в виду свойства, подобные металлу – уместнее сказать "металічний". В разговорной и художественной речи граница между ними размывается, однако в научных и технических текстах правильное различение помогает избегать недоразумений.

